Tavaly közel 500 ellenőrzési akciót hajtott végre a környezetőrség megyeszerte, ebből 163 előre tervezett és bejelentett kiszállás volt. Leggyakrabban – 159 esetben – az országos hatóság által elrendelteket vizsgálták, de 27 lakossági bejelentés nyomán is ellenőriztek, több mint félszáz alkalommal pedig más hatóságokkal közösen indított akcióban vettek részt. A Lucian-Florin Cândea főfelügyelő által jegyzett tájékoztatóból az is kiderül, sokféle rendellenességet tapasztaltak, egyebek mellett szabálytalan hulladékgyűjtést és hulladékkezelést, a faanyag nem megfelelő szállítását vagy a környezetvédelmi okiratok beszerzésének elmulasztását. Gond az is, hogy néhol továbbra sem tesznek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a környezetszennyezést megelőzzék. A rendellenességek miatt a felügyelők 48 bírságot róttak ki mintegy 441 500 lej értékben, emellett 28 esetben figyelmeztettek, a hiányosságok pótlásáig pedig hat esetben felfüggesztették az érintett cégek működési engedélyét.