Az Európai Unió (EU) az építkezés folyamatának nehéz pillanataival áll szemben, ezért fontos megmutatni az európai polgároknak, hogy az uniós intézmények értük dolgoznak – jelentette ki Viorica Dăncilă, az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Románia miniszterelnöke Strasbourgban tegnap. A kormányfő az Európai Parlament plénuma előtt mutatta be Románia prioritásait, és az elhangzott bírálatokra is reagált.

Európát számos válság alakította, az ilyen helyzetek azonban mindig egy új kezdet lehetőségét hordozták. Európa (...) képes leküzdeni az akadályokat, és újjászületik a történelem egy-egy kevésbé szerencsés epizódja után – jelentette ki Viorica Dăncilă. Elmondta, hogy Románia a kohéziót kívánja előmozdítani politikai, gazdasági és szociális téren is. Ezt négy tengely mentén látja megvalósíthatónak, ezek a következők: Európa konvergenciája, Európa biztonsága, Európa globális szerepe és Európa közös értékei. A kormányfő mind a négy pillérről kifejtette elképzeléseit, majd kijelentette: a román állampolgárok igen erős európai kötődésük ellenére egyenlőtlen bánásmódban részesülnek az EU-ban, Romániát azért is bírálják, ami másutt természetes, és olyan feltételeket szabnak neki, amelyek más államok számára nem léteznek. Felemlegette, hogy kívül „tartják” a schengeni térségen, és síkra szállt a megkülönböztetések ellen.

A hozzászólásokból az derült ki, hogy nyugaton aggódnak Romániáért. A felszólalók támogatásukat fejezték ki, ugyanakkor nyomatékosították, hogy a jogállam és a szabadság olyan érték, amelyeken nem lehet túllépni, a korrupcióellenes küzdelmet folytatni kell; az igazságszolgáltatás gondjait tisztázzák, de az általános kegyelem elfogadhatatlan, a jogállamot nem lehet politikai érdekek szerint manipulálni. Theodor Stolojan EP-képviselő szóvá tette, hogy sok tapasztalatlan minisztere van a kormánynak, és hogy a parlament házelnökeinek nincs erkölcsi hitelük, Guy Verhofstadt pedig, az európai liberálisok és demokraták szövetségének (ALDE) vezetője pedig arra figyelmeztetett, hogy Románia egyre közelebb kerül a szankcionáláshoz, mert semmibe vette a Velencei Bizottság ajánlásait; hozzátette, hogy egy esetleges közkegyelem esetén frakciójuk nem fog „ilyen partnerekkel” közösséget vállalni az EP-választásokon, és hangsúlyozta, hogy a bírálat nem Romániának és nem a román állampolgároknak szól. Utóbbiak védelmében a zöldek egyik képviselője szóvá tette, hogy a tüntető ezreket nem hallgatják meg, sőt, tiltakozási jogaikat is korlátozni akarják.

Javaslatokra, megoldásokra, pozitív hozzáállásra számítottam, nem azért jöttem, hogy számot adjak – felelte Viorica Dăncilă. A kormány végzi a dolgát, jók az eredményei, a jogállamot is fenntartják, de az igazságszolgáltatás tévedéseinek áldozatait is. Kérte, hogy ne dőljön be senki a hamis híreknek, és leszögezte: nincs közkegyelemre vonatkozó tervezet az asztalán. Hozzátette: kötelességük megvédeni az embereket a titkosszolgálatok és az ügyészek közötti titkos egyezmények hatásaitól.