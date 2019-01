A bánsági Magyar Ház is elveszett

A város szívében álló ötszintes épületet Trianon után közadakozásból építtette és az erre a célra létrehozott Magyar Ház Részvénytársaság tulajdonaként telekkönyveztette a bánsági magyarság. Az 1930-ban átadott épület azonban csak rövid ideig adott otthont a magyar intézményeknek: a kommunista diktatúra idején államosították, a pártsajtó szerkesztőségeit költöztették bele, és a kommunizmus bukása után sem szolgáltatták vissza. Egy 1990-es elnöki rendeletnek és egy későbbi bírósági ítéletnek megfelelően azonban az épület első emeletén maradhatott a Heti Új Szó szerkesztősége, amely egyik fenntartójának, az RMDSZ megyei szervezetének is irodát biztosított a termeiben.

Marossy Zoltán Temes megyei RMDSZ-elnök közlése szerint az elmúlt napokban a polgármesteri hivatal közvitára bocsátotta, hogy mélygarázst építene a telekre, amelyen az épület is áll. Marossy úgy vélte: ez annak a cégcsoportnak az érdeke, amely megszerezte az épület tulajdonjogát, és amely hónapok óta próbál megállapodni a Heti Új Szó szerkesztőségével és a magyar szervezetekkel az emelet átadásának a feltételeiről. Marossy Zoltán kijelentette: a bánsági magyarságnak be kell látnia, hogy a Magyar Ház elveszett, de azt is hozzátette, hogy nem adják olcsón a bőrüket, megkérik az árát annak, hogy távozzanak a bánsági magyarság számára szimbolikus jelentőséggel bíró épületből.

A temesvári Magyar Ház egyébként nem az egyetlen, ami így elveszett: Brassóban a XIX. század végén részben közadakozásból, részben a Brassó Népbank támogatásával épült kaszinót (amelyben polgári olvasókör és az 1990 után újjáélesztett Brassói Magyar Dalárda is működött) a magyar állam tulajdonaként sajátította ki a román állam 1918 után, és bár a brassói magyarok 1922-ben alapfokon visszaperelték a Kapu utca elején levő épületet, a területi vasút-igazgatóság nem költözött ki belőle (ma is ott a székhelye), és a magyarság később a nemzetközi bíróságon is veszített. Magyar ház pedig ma sincs Brassóban – tudtuk meg Balázs János Brassót bemutató történelmi városkalauzából. A Brassói Lapok (és más újságok) szerkesztősége 1968-tól a közelben, az Ötvös (Mihail Sadoveanu) utcában volt, ahonnan 2010-ben tették ki őket; a múlt század eleji, patinás épülettel azonban nem kezdtek semmit, most üresen áll.