A lap szerint ez azt jelenti, hogy a bankoknak 2019-ben ötmilliárd lejt kell befizetniük, és emiatt (a jegybank kormányzóhelyettese, Florin Georgescu szerint) csak négy bank tud az idén nyereséges lenni Romániában. Vâlcov bejelentése után újra hatalmas zuhanásnak indultak a Bukaresti Értéktőzsdén a részvények árfolyamai, elsősorban a hitelintézetek papírjai: a Banca Transilvania 10, a BRD 7,27 százalékos mínuszban járt hétfőn délután. Az Economica gazdasági portál szerint a 2019-es, készülő költségvetésben a pénzügyminisztérium négymilliárd lejes bevétellel számol a kapzsisági adóból. (Transindex)

BÖLÖNI NEM SZÉGYELLI. Bölöni László labdarúgóedző, a román válogatott egykori marosvásárhelyi játékosa a Gazeta sporturilor napilapnak többek közt olyan provokatív kérdésekre is válaszolt, hogy tud-e még bármivel is azonosulni, ami Romániához köthető. „Engedjék meg nekem, hogy jó román állampolgár legyek, aki magyar nemzetiségű – fogalmazott Bölöni, aki bevallása szerint továbbra is a román útlevelét használja. – (...) Én sosem szégyelltem, hogy Romániában születettem. Sosem mondtam ilyet, ezt megtették mások” Elmondta: felújíttatta a marosvásárhelyi családi házát, és amikor csak tud, hazalátogat. Hozzátette: „hiába ironizálnak” Magyarországgal, ott nagyon keveset élt, Románián kívül a legtöbb időt Portugáliában és Belgiumban töltötte. A belgiumi Antwerp futballcsapatának edzője tisztázta: egyáltalán nem zavarja, hogy a hivatalos okirataiban Ladislau Iosif Bölöniként szerepel, a játékosai Lászlónak szólítják, ahhoz azonban ragaszkodik, hogy a családnevét ékezetekkel írják le. A 65 éves, 108-szoros román válogatott bírálta a jelenlegi román focit, de arról nem beszélt, hogy foglalkoztatja-e még a marosvásárhelyi polgármester-jelöltség gondolata. (Főtér)

NEM A MŰVELŐDÉSI MINISZTER DILEMMÁJA. Nem látja problémásnak Daniel Breaz művelődési miniszter, hogy a korrupcióért elítélt Adrian Severin volt EP-képviselőt és Viorica Dăncilă kormányfő semmilyen hivatalos minőséggel nem bíró fiát a díszpáholyba, a legrangosabb európai és hazai vezetők mögé ültették azon az ünnepélyes rendezvényen, amelyet Románia uniós elnökségének megkezdése alkalmából szerveztek Bukarestben. Az efféle nemzetközi rendezvényeken amúgy szigorú protokoll szerint zajlik az ültetés, amit a kormánynak kell megszerveznie. Dăncilă emberei több, emberiesség elleni bűntettekkel vagy korrupcióval vádolt vagy már elítélt politikust (köztük Petre Roman, Adrian Năstase és Victor Ponta volt kormányfőt) is meghívtak, ami ilyen szinten kínos. Másutt. (ziare.com)