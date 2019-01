Díjazták a Magmát

A díjátadó ünnepséget kedden este Bukarestben tartották, a román kultúra napján. Tizenegy kategóriában ismertek el kultúrával foglalkozó civil szervezeteket az országból, mindenik csoportban öt jelölt közül választották ki a legjobbat. A Magmát kitartásukért, következetességükért jutalmazták (premiul pentru rezistenţă în cultură).

Mint az ünnepségen elhangzott, a sepsiszentgyörgyiek száznál több projektet valósítottak meg 2010 óta, majd Miklósi Dénes kolozsvári képzőművész, egyetemi tanár méltatta a Magma működtetőit, kiemelve, hogy munkájukat már 2003-ban elkezdték, egyebek mellett kortárs művészeti gyűjteményt is létrehoztak, miközben egy igen ritka, modell értékű kiállítóteret teremtettek meg.

Az elismerést Kispál Ágnes Evelin vette át, köszönetet mondva az intézményt fenntartó Kovászna Megye Tanácsának és a Székely Nemzeti Múzeumnak, de a kiállító művészeknek, rendezvényeiken közreműködő civil szervezeteknek is. Mint fogalmazott, nekik, illetve a kiállítótér látogatóinak köszönhetik, hogy ki tudtak tartani elképzeléseik, céljaik mellett, nélkülük ezt a díjat sem kaphatták volna meg.

Érdeklődésünkre tegnap Kispál Attila közölte, örülnek a történteknek, annak, hogy nem csupán jelölték, hanem meg is kapták az elismerést. Emellett viszont azt is jó volt tapasztalni a díjátadó ünnepségen, hogy számos komolyan tevékenykedő romániai civil szervezet létezik, ők nagyon sok jó projektet működtetnek, izgalmas dolgok történnek e téren. A Román Kulturális Alap érdeme, hogy találkozási lehetőséget, platformot teremtett ezeknek a szervezeteknek, hiszen találkozva, megismerkedve azok képviselőivel, azt is láthatják, nem elszigetelt jelenség kultúrával foglalkozni.