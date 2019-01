A negyedik szakaszán győztes francia klasszis ezzel feljött a harmadik helyre, míg 13-szoros győztes honfitársa, Stéphane Peterhansel a másodikról a negyedik helyre csúszott. Az idei legjobb részeredményét elérve a 18. helyen ért célba Szalay Balázs és Bunkoczi László a Dakar-rali keddi versenynapján, amelyen az egyik legnehezebb, 352 kilométeres gyorsasági szakaszt kellett teljesítenie a mezőnynek.

A motorosok között az osztrák Matthias Walkner volt a leggyorsabb, összetettben pedig az ausztrál Toby Price vezet. Sajnos, az Autonet Motorcycle Team szatmári versenyzőjének, Gyenes Emánuelnek befejeződött a verseny, miután esett és megsérült az amúgy is fájó karja. Gyenes 2018-ban a 23. helyen fejezte be az embert és gépet próbáló versenyt, dakaros karrierje során kétszer is megnyerte a Maraton kategóriát. A legjobb eredményét 2016-ban érte el, amikor a 14. helyen fejezte be a megmérettetést.

Eredmények (8. szakasz/San Juan de Marcona–Pisco, 352 km): * autó: 1. Sebastien Loeb, Daniel Elena (francia, monacói, Peugeot) 3:54:53 óra, 2. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, francia, Toyota) 7:27 perc hátrány, 3. Jakub Przygonski, Tom Colsoul (lengyel, belga, Mini) 15:15 perc hátrány... 18. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel Grandland X) 1:08:14 óra hátrány. Az összetett állása: 1. al-Attijah, Baumel 29:15:50 óra, 2. Nani Roma, Alex Haro Bravo (spanyol, Mini) 46:29 perc hátrány, 3. Loeb, Elena 46:45 perc hátrány... 21. Szalay, Bunkoczi 14:21:07 óra hátrány * motor (82 célba érkező): 1. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 3:55:25 óra, 2. Pablo Quintanilla (chilei, Husqvarna) 45 mp hátrány, 3. Toby Price (ausztrál, KTM) 1:13 perc hátrány. Az összetett állása: 1. Price 28:53:08 óra, 2. Quintanilla 1:03 perc hátrány, 3. Walkner 6:35 perc hátrány.