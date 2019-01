A 2017-ben US Open-győztes ellenfél 2:1-nél 40-semmire is vezetett fogadóként, végül az ötödik bréklabdáját használta ki. A 25 éves magyar bátor játékkal kiegyenlített, de a következő három gémet Stephens megnyerte, és 58 perc alatt szettelőnybe került. A folytatásban Babos 2:0-nál még hozta a szerváját, de ezután már csak egy bréklabdáig jutott.

„Úgy érzem, ez egy jó mérkőzés volt, nagyot kellett küzdeni. Az ellenfelem nagyon jól játszott, és nekem is sok jó pillanatom volt. Persze mindig lehet a teniszről beszélni, de most a legfontosabb a hozzáállás, a mentalitás, az attitűd volt. Ezek pedig nagyon pozitívak voltak a részemről is. Ha valamit ki kellene emelni negatívumként, azok a második adogatások utáni fogadásaim lennének. De összessé­gében olyan nyomást kaptam Sloane-tól, amit azért ritkán. És nem olyan értelemben, hogy csapkodta a nyerőket, hanem egyszerűen nem hibázott, és nagyon jól mozgott, többször kellett megnyerni egy pontot” – értékelt honlapján Babos.

Fucsovics Márton kiesett a páros verseny első fordulójában szerdán Melbourne-ben. A magyar éljátékos a román Marius Copil oldalán 51 perc alatt kétszettes vereséget szenvedett (6:3, 6:1) a párosspecialista brit Luke Bambridge és Jonny O’Mara ellen.

Az első és második játszmát rövidítésben, a harmadikat egyetlen brékkel húzta be Roger Federer a brit Daniel Evans ellen a második fordulóban. A svájci klasszis az első játszma rövidítését úgy húzta be, hogy többször is hátrányba került, a másodikban pedig 5:4-nél, brékelőnyben nem tudta kiszerválni a játszmát, így ismét rövidítésre kényszerült, ezt viszont már magabiztosan megnyerte. A harmadikban 2:1-nél ismét elvette riválisa adogatójátékát, ezt az előnyt pedig már végig megtartotta, 7:6, 7:6, 6:3-ra győzött. A második helyen kiemelt spanyol Rafael Nadal is továbbjutott a harmadik fordulóba, miután három szettben, 6:3, 6:2, 6:2-re legyőzte az ausztrál Matthew Ebdent.