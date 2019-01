A professzor elmondta: román kollégáiktól értesültek a szenátusi döntésről, mert a magyar tagozat képviselői tiltakozásképpen október óta nem vesznek részt az egyetem vezetőtestületeiben. Értesülésük szerint a szenátus arról döntött, hogy angol kar létrehozását kéri a minisztériumtól. Ezt azonban az egyetem szóvivője az MTI-nek sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem tavalyi egyesülése révén létrejött tanintézet szenátusának kedden hozott döntéseiről Benedek Imre, az egyetem magyar tagozatának rangidős professzora számolt be a kozpont.ro portálon. Benedek Imre azt sérelmezte, hogy az egyetem vezetése évek óta ellenáll a magyar tagozat arra vonatkozó kérésének, hogy szervezzék önálló karba a magyar nyelvű képzést. Míg a magyar tagozattól megtagadta, az angol nyelvű képzés számára biztosította az intézmény szenátusa azt a szervezeti formát, amely bizonyos fokú önállóságot nyújt a tanintézeten belül. Benedek Imre írásában azt is közölte, hogy a szenátus döntése értelmében Emil Palade román származású Nobel-díjas orvosról nevezik el a marosvásárhelyi egyetemet.

A professzor úgy vélte: az egyetem magyar tagozatának ragaszkodnia kell ahhoz, hogy az intézményben magyar kar létesüljön, a magyar diákok a diáklétszám legkevesebb negyven százalékát tegyék ki, és az intézmény nevébe egy magyar személyiség neve, például a Szent-Györgyi Alberté is bekerüljön.

Szabó Béla tagozatvezető egyetértett kollégája felvetésével. A professzor felháborítónak tartotta, hogy az egyetemen 74 éve működő magyar nyelvű képzésnek nem jár az a szervezeti önállóság, amelyet a tíz éve indult angol nyelvű képzésnek megítéltek. Emlékeztetett rá, hogy Romániában egy kormánynak kellett megbuknia amiatt, hogy kormányhatározattal létesített magyar kart az egyetemen.

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az állami egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A konfliktust 2012 májusában az Ungureanu-kormány úgy próbálta rendezni, hogy kormányhatározattal hozta létre az egyetemen belül a magyar kart. Intézkedése miatt az akkor ellenzékben levő Szociáldemokrata Párt bizalmatlansági indítványt terjesztett be a parlamentben és megbuktatta a kormányt.

A MOGYE román királyi rendelettel kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult meg 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Az elmúlt években az egyetem vezetőtestületei a román oktatók kétharmados többségével működtek és a magyar tagozat elsorvasztására törekedtek. A magyar tagozat tavaly szep­temberben arról döntött, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be tisztségeiket, amíg nem születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító megnyugtató döntés. Távolmaradásukkal az ellen tiltakoztak, hogy álláspontjukat rendszeresen figyelmen kívül hagyta az egyetem vezetése.