Korteskedő irodaavatás

Nagy felhajtás közepette avatta fel minap a baróti RMDSZ új, a volt mosógépjavító műhely helyén kialakított irodáját. Volt kifejezni való örömük bőven. A felszólalók felidézték, az elmúlt közel harminc évben milyen áldatlan körülmények közt voltak kénytelenek székhelyüket felütni – éveken át hideg, fűtetlen helyiségben húzták meg magukat, sőt, arra is volt példa, hogy a volt városvezető nemcsak a szövetség alkalmazottjait, hanem törvényes kötelezettségét figyelmen kívül hagyva a képviselői irodát is elüldözte –, milyen jó, hogy most végre a szép, modern berendezéssel ellátott helyen fejthetik ki áldásos tevékenységüket.