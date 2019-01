Jó dolgok is történtek az elmúlt esztendőben, ezek közül az év végén megszavazott, nagycsaládosoknak nyújtott kedvezményt és a Szemerja negyedi sporttelep visszaszolgáltatását emelte ki, mint fogalmazott, ez utóbbi határozatot nem tudták volna elfogadni a két néppártos voks nélkül, mert a 15 RMDSZ-es képviselőből ismét csak nyolcan voltak jelen.

A pozitívumok sorjázása itt véget is ért, Bálint áttért fenntartásaikra, például arra, hogy a közpénzek elköltésének átláthatóságát szabályozó határozatuk napirendre kerülését egész esztendőben hiába várták, így tulajdonképpen követhetetlen, mire mennek el a városi büdzsé bevételei. Kitért a Kós Károly-iskola felszámolása miatti szélmalomharcukra is, a bíróság az önkormányzatnak adott igazat, de ők fenntartják, hogy hiba volt, a helyére megígért „ötcsillagos iskolának” nyoma sincs, a Kós Károlyból Puskásba áthelyezett egyik osztály végzősei pedig mind külföldön keresik boldogulásukat, véleménye szerint azért is, mert a lépés miatt elveszítették bizodalmukat a városvezetésben.

Kiálltak a lakónegyedi piacok felszámolása ellen tiltakozók mellett, és támogatták a belvárosi forgalmi rend megváltoztatását követelőket is, az előbbinél részleges sikert értek el, az utóbbi kezdeményezés azonban kudarcot vallott, annak dacára, hogy az urbanisztikai bizottság és a rendőrség is kedvezően véleményezte a javaslatot.

Az adóövezetek kijelölésével továbbra is vannak gondok, a László Ferenc utca például A besorolásba került, pedig az aszfaltra hiába várnak az ott élők, és igazságtalan a Zöld Péter utca besorolása is, a buszmegálló legfennebb légvonalban található a megkövetelt távolságra. Ennek megváltoztatását is hiába javasolták, és Bálint József év végén mindezek miatt úgy döntött, lemond az urbanisztikai bizottság vezetői tisztségéről, hisz az „RMDSZ-es szavazógépezet” sorozatosan semmibe vette a testület javaslatait.

A tavaly februárban elfogadott költségvetésbe javaslataik egy része bekerült, ám több esetben kiderült: hiába, „az elfogadás nem jelent megvalósítást”. A büdzsében szereplő, de el nem készült munkálatok között említette a Kós Károly utat, a Váradi József és Sas utcát, a László Ferenc utcát, ezek egyikét sem fejezték be, de kilenc éve minden tervezetben benne volt a Nagy György és Puskás Tivadar közötti szakasz rendbetétele, amelynek tavaly sem fogtak neki, az Oltmező úti járda, illetve a szotyori ravatalozó is, melyek az elmúlt évben sem készültek el. „Ez Sepsiszentgyörgy, az élhető város, ahol néhány adó a fellegekig és a sár csak térdig ér, ahol hajléktalanok fagynak meg a parkban, ahol járdán közlekedőket üt meg az áram, kerékpárutak csak papíron léteznek” – mondotta a néppártos önkormányzati képviselő.