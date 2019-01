Korai csábítgatás

Következő írásunk

A várakozásoknak megfelelően hatalmas arányban elutasította a londoni alsóház a kedd esti szavazáson a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást. Theresa May konzervatív párti miniszterelnök nem kíván lemondani, az ellenzéki Munkáspárt bizalmatlansági indítványt terjesztett be kormánya ellen, ezt tegnap este meg is vitatták, de elutasították, így May hivatalában maradhat. A brit kormányfő egyenes utalást tett tegnap arra, hogy kormánya a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit tartalmazó megállapodás előző esti parlamenti elutasítása ellenére sem kívánja leállítani a brexitfolyamatot. Az Európai Bizottság szóvivője jelezte: elképzelhető a brit európai uniós kiválás márciusra tervezett határidejének meghosszabbítása, ha az Egyesült Királyság ezt jó okkal kéri. Margarítisz Szkínász brüsszeli sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a brit kormány eddig nem kért hosszabbítást, de ha a jövőben végül így tesz, akkor a benn maradó huszonhét tagállam vezetői döntenek majd az ügyben egyhangú szavazással. Londoni elemzői vélemények szerint még mindig annak van a legnagyobb esélye, hogy a kilépési megállapodást valamilyen formában a parlament később elfogadja.