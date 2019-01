Mihai Stoichiță, a Román Labdarúgó Szövetség technikai igazgatója a sorsolás előtt kiemelte az FK Csíkszereda nagyszerű teljesítményét, és hogy ez is bizonyítja, bármi lehetséges ebben a sorozatban. Elsőként a kolozsvári és a szentgyörgyi csapatot sorsolták össze, harmadikként az FK Csíkszereda és a Craiova következett. A Vasile Miriuță irányította FC Hermannstadt, valamint az élvonalban szintén újonc Dunărea Călărași is hazai pályán játszik a negyeddöntőben: előbbi a Gheorghe Hagi edzette FC Viitorul, utóbbi az Astra Giurgiu ellen. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, csak az elődöntőben játszanak oda- és visszavágót.

„A labda kerek, a Román Kupában minden megtörténhet, és ne felejtsük el, hogy a CFR a bajnokság odavágójában a hibáinkat kihasználva nyert ellenünk az utolsó percekben. Bízunk benne, hogy a mérkőzés időpontjáig a pálya használható állapotban lesz, de ehhez az kell, hogy az időjárás is kedvezzen” – fogalmazott Bokor János sportigazgató.

A negyeddöntő párosításai: Sepsi OSK–Kolozsvári CFR, FK Csíkszereda–Craiova, Dunărea Călărași–Astra Giurgiu, FC Hermannstadt–FC Viitorul.

Győzelem az FK Aktobe ellen

A Sepsi OSK szerdán lejátszotta második felkészülési mérkőzését a törökországi edzőtáborban. A piros-fehér mezesek 3–1 arányban győztek az FK Aktobe ellen, amely a tizenkét csapatos kazah élvonalban a hetedik helyet foglalja el. A háromszéki együttesben bemutatkozott a kenyai balhátvéd Omar Abud és a lengyel középhátvéd, Sebastian Rudol. Az Eugen Neagoe irányította csapat a 25. percben szerzett vezetést, Ibrahima Tandia és Bryan Nouvier összjátékát követően utóbbi talált a kazah kapuba. Nem kellett sokat várni a következő gólra sem, hiszen a piros-fehérek francia-mali támadója a 30. percben volt eredményes. Nem sokkal később a szerb védő, Alexander Simchevich révén szépített az Aktobe. A szünet után is a Sepsi OSK akarata érvényesült, a 64. percben pedig Tandia megszerezte második találatát, beállítva a végeredményt. A szentgyörgyi csapat legközelebb vasárnap játszik felkészülési mérkőzést az ukrán első osztályú FK Mariupol ellen.

„Az eső alább hagyott, azonban az erős szél akadályozta egy kicsit a játékot, ennek ellenére egy sikeres meccset tudhatunk magunk mögött. Ezúttal sérülés nélkül fejeztük be a találkozót, és elmondhatom, hogy az első pillanattól az utolsóig uraltuk a mérkőzést. Mindenki odatette magát, Tandia kiválóan játszott, az egyik legjobb volt a pályán, és ezt a két szerzett gólja is alátámasztja. A frissen igazolt lengyel és kenyai védőink teljesítménye is pozitív, minőségi játékkal segítik a csapatot, és a támadásokból is kiveszik részüket. Simonovski és Drăghici kisebb sérüléssel küszködik, ezért az edző jobbnak látta, ha pihenteti őket” – nyilatkozta lapunknak Bokor.

Ursu Kolozsváron folytatja

A Sepsi OSK hátvédje, Ionuț Ursu a másodosztályban érdekelt Kolozsvári U csapatában folytatja, ugyanis a háromszéki klub az idény végéig kölcsönadta őt. A 29 éves labdarúgó a szezonban kevés lehetőséget kapott Eugen Neagoe vezetőedzőtől, csak az FC Hermannstadt elleni mérkőzésen volt kezdő, kétszer pedig csereként lépett pályára néhány percre, míg a Románi Kupában mindkét meccset végigjátszotta. A kolozsvári együttes közleménye szerint Ursu hat hónapra érkezett kölcsönbe, a tapasztalt védő a hét elején már edzésbe is állt új csapatánál. A Kolozsvári U a feljutásért küzd a másodosztályban, ahol a 21. forduló után negyedik, két pontra áll az első helyezett Sportul Snagovtól.