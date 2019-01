Védekezésben és támadásban is jól kezdtek a magyarok, így a hetedik percben három góllal vezettek, majd amikor gyors ellenakcióiknak köszönhetően 8–4-re elhúztak, David Davis egyiptomi szövetségi kapitány időt kért. A Telekom Veszprém spanyol vezetőedzője kapuscserével próbálkozott és védekezést is váltott, ezzel csapata megtörte a magyar válogatott lendületét, és 11–10-nél Csoknyai Istvánnak is időt kellett kérnie. Az ellenfél ötgólos sorozata miatt Csoknyainak a második idejét is ki kellett kérnie. Az első félidő legvégén a magyar csapat – újabb gyors támadásainak köszönhetően – másfél percen belül egyenlített (14–14).

Mohamed el-Tajar kapus a második felvonás elején is bravúrosan védett, a magyarok viszont rendkívül pontatlanok voltak, és öt perc alatt megint négygólos hátrányba kerültek. A hullámzóan alakuló meccs folytatásában újra egyenlített a magyar csapat, David Davis időt kért, de együttese ismét hátrányba került. A magyarok labdaeladásait kihasználva Egyiptom fordított, majd ötven másodperccel a vége előtt a magyarok kettős emberelőnybe kerültek. Lékai Máté egyenlített, és mivel több találat nem született, csapata a döntetlennel biztosította, hogy továbbjut a herningi középdöntőbe, és legalább egy pontot biztosan visz magával.

Eredmények:

* A-csoport: Oroszország–Németország 22–22, Franciaország–Korea 34–23, Oroszország–Brazília 23–25, Korea–Szerbia 29–31, Németország–Franciaország 25–25

* B-csoport: Horvátország–Macedónia 31–22, Spanyolország–Japán 26–22, Japán–Izland 21–25, Horvátország–Bahrein 32–20, Macedónia–Spanyolország 21–32

* C-csoport: Dánia–Szaúd-Arábia 34–22, Szaúd-Arábia–Tunézia 20–24, Norvégia–Chile 41–20, Ausztria–Dánia 17–28

* D-csoport: Argentína–Egyiptom 20–22, Svédország–Angola 37–19, Angola–Argentína 26–33, Magyarország–Egyiptom 30–30, Katar–Svédország 22–23.