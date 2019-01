A szociáldemokrata politikus a tegnapi kormányülésen bejelentette, hogy Zsilvásárhelyre küldte a kormány vizsgálóbizottságát és Anton Anton energiaügyi minisztert, hogy mielőbb találjanak megoldást az ország energiaellátását veszélyeztető helyzetre. A miniszterelnök azt mondta: nemzetbiztonsági tájékoztatást kért az ügyben, azt sugallva, hogy a bányászok sztrájkja azoknak a külföldieknek az érdekeit szolgálja, akiktől Románia most – a hazai termelés visszaesése miatt – roppant drágán kénytelen villamos energiát vásárolni. „Tudni akarom, hogy van-e össze­függés e között a fennakadás és egyesek azon érdeke között, hogy a románok számlájára spekuláljanak” – jelentette ki Dăncilă.

A Zsil-völgyi szénbányákat és tizenegy hőerőművet magában foglaló, 2012-ben létrehozott Olténiai Energetikai Komplexumnak több mint 13 ezer alkalmazottja van. A 45 százalékos béremelést és munkakörülményeik javítását követelő bányászok a múlt pénteken szüntették be a munkát három fejtésnél, de a sztrájkhullám a hét elején átterjedt a többi szénbányára is, és a hét elején már tízezren sztrájkoltak, többen pedig éhségsztrájkba léptek. Akkor sem rendültek meg, amikor a Gorj megyei törvényszék a spontán sztrájkot törvénytelennek nyilvánította. A hétnapos munkabeszüntetés miatt az energetikai komplexumnak csak egy-két napra elegendő fűtőanyag-tartaléka maradt, tegnap reggel már le kellett állítani az egyik hőerőművet. Estére azonban a tíz fejtésből hétben újra megkezdték a munkát, miután a Gorj megyei prefektúrán lezajlott, négyórás tárgyalások során sikerült közös nevezőre jutni. A cég vezetősége kezdetben 12 százalékos béremelést ajánlott, ám ezt nem fogadták el; végül a termelésben, karbantartásban és szállításban dolgozók bruttó munkabérük ezerlejes emelését érték el (ami 585 lejt jelent kézbe), más alkalmazottak kevesebbet (vannak, akik csak nettó 292 lejjel kapnak majd többet), ezen kívül mindenki két 330 lejes prémiumot (húsvétkor és a bányásznapon), valamint (május elseje után) 1450 lejes üdülési jegyet fog kapni. Ami legalább ennyire fontos: a bányászoknak írásbeli ígéretük van arra, hogy senkit nem ér bántódás a sztrájk miatt, a héten már beperelt, mintegy 50 alkalmazott elleni eljárást is megszüntetik.

Az igen rossz körülmények között dolgozó bányászok eddigi munkabéréről keveset tudni. Az egyik szakszervezeti vezető szerint havi 1700–1800 lejt visznek haza, a másik szerint 2000–2200 lejt, amihez még pótlékok is adódnak. Az viszont biztos, hogy az energetikai szektorban ők keresnek a legrosszabbul.