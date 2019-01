Az RMDSZ kezdeményezésére létrehozott portál, melyet a Bethlen Gábor Alap támogatásával az Iskola Alapítvány működtet, az erdélyi magyar intézmények világáról is eligazítást kíván nyújtani felhasználóinak. A cél a tájékoztatás, de nemcsak a nyers adatokat, hanem elemzéseket is közzé szeretnének tenni, hogy a portál ne csak a múltról és a jelenről szóljon, hanem előrejelzéseket is közöljön. Porcsalmi szerint az Erdélystat elsősorban a döntéshozóknak szól, de bárki számára nyitott. Az adatbázis folyamatos bővítése mellett az angol nyelvű változat elindításán is dolgoznak.

A tartalomról Barna Gergő szociológus elmondta: négy területről kívánnak adatokat közzétenni. Összegyűjtik a portálra az erdélyi demográfiai adatokat, az önkormányzatok infrastruktúrára, költségvetésre vonatkozó adatait, az oktatással kapcsolatos statisztikákat, és a GDP-re, foglalkoztatottságra, jövedelmekre vonatkozó gazdasági adatokat is. Az oktatás területén a beiskolázási számokat és a vizsgaeredményeket is figyelemmel kívánják követni. A szociológus szerint az adatbázis folyamatosan fog bővülni, úgy tervezik, hogy kéthetente publikálnak elemzéseket, közleményeket.

Az új portál a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel partnerségben publikálja a romániai magyar intézmények adatbázisát. Horváth István, a kisebbségkutató intézet igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: évek óta dolgoznak az intézménytár kialakításán, és számos problémát sikerült már leküzdeniük. Egyelőre a romániai magyar nyelvű felsőoktatásra, médiára és könyvkiadásra vonatkozó adatok kerültek fel a portálra, de szándékukban áll a táncházakat, a kulturális és a gondozó intézményeket is felleltározni. Mint elmondta: ez azért nem egyszerű feladat, mert különböző szervezeti háttérrel valósulnak meg hasonló tevékenységek. Példaként elmondta, hogy megannyi településen szerveznek magyar napokat, de helyenként az önkormányzat, máshol több civil szervezet teszi ezt.

Kérdésre válaszolva Por­csalmi Bálint azt is elmondta: a portál létrehozására az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában program keretében nyertek támogatást a Bethlen Gábor Alaptól. Az Erdélystat beindítására és az első évi működtetésére százezer eurónak megfelelő összeg áll rendelkezésre. A következő három évre is van anyagi fedezet, akkor már kisebb költségvetéssel számolnak.