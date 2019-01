MINDENT MÉGSEM LEHET? Ugyanazon a napon, amikor a Román Hírszerző Szolgálat és a főügyészség közötti egyezményeket alkotmányellenesnek nyilvánította – megnyitva ezzel a már lezárt ügyek újratárgyalásának lehetőségét –, egy másik döntést is hozott az alkotmánybíróság: helyt adva a liberális párt óvásának másodszor is alaptörvénybe ütközőnek minősítette az alternatív büntetés-végrehajtási formákról hozott törvényt.

Ez a jogszabály vezette volna be a hétvégi börtönnel vagy közmunkával kombinálható házi felügyeletet az öt évet nem meghaladó szabadságvesztésre ítélt, jó magaviseletű rabok estében a minimális büntetés felének letöltése után, ha nem visszaesők és nem valamilyen erőszakos bűncselekményért zárták be. A tervezetet a kormánykoalíció a túlzsúfolt börtönökkel indokolta, az ellenzék pedig azért támadta, mert a korrupt politikusoknak szánt kedvezést látott benne, akik a törvény elfogadása után akár saját villájuk kényelmében is eltölthetnék szabadságvesztésüket. A háború azonban nincs megnyerve: a jogszabály most is – akárcsak a tavaly szeptemberi első elutasítás alkalmával – formai, nem tartalmi hibák miatt akadt fenn az alkotmányossági szűrőn. (MTI)

LÉGZSÁKGONDOK A DACIÁNÁL. Több mint 13 ezer Daciát hív vissza Romániában a Renault-csoport légzsákcserére. Az intézkedés a Logan II, a Dokker és a Lodgy modelleket érinti, amelyeknél nem minden esetben nyílik ki a vezetőoldali légzsák, ezért kérik az ilyen autók tulajdonosait, hogy mielőbb forduljanak valamelyik hivatalos Dacia-márkaszervizhez. A légzsákcsere hozzávetőleg 50 percet tart, az ezzel járó költségeket a vállalat állja. (Agerpres)

AZT HITTE, HOGY EZ IS JÁR. Egy szociális segélyen élő család a sürgősségi segélyhívószámon kérte, hogy a házuk előtti havat takarítsák el, mert nem tudnak az autójukkal kimenni a faluban levő üzletig kenyérért. Az eset Vaslui megye Rediu köz­ségében történt, és híre már bejárta az országot. A 112-es segélyhívószámnál szolgálatos személy elutasította az igénylést, sőt, arra biztatta a 46 éves, négy gyermekes családfőt, hogy fogja meg maga a hólapátot. De nem volt rá szükség, mert megjelentek a hókotró gépek. (Digi24)