Lavinaveszély van

Következő írásunk

Az elmúlt esztendő legfontosabb eseményeit és az idei évben várható jelentősebb történéseket vázolta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Háromszéki Küldöttek Tanácsa (HKT) tegnapi bővített ülésén. Minden nehézség ellenére tették a dolgukat eddig is, ez áll szándékukban a jövőben is – derült ki szavaiból. Az ülésen döntöttek a megyei kongresszusi küldöttekről és egyértelműen megfogalmazták, támogatják, hogy továbbra is Kelemen Hunor legyen a szövetségi elnök.