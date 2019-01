Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke szerint az angol kar létrehozása egyértelműen azt mutatja, hogy „kettős mércével mér a MOGYE, a magyar oktatók és diákok törvényes kérésének sorozatos visszautasításával diszkriminálja a magyar közösséget. Miközben az önálló magyar nyelvű kar létrehozásába egy kormány bukott bele, az angol nyelvű kar zökkenőmentesen megalakult, útjába senki nem gördített akadályt. Miközben az angol nyelvet beszélő és angolul tanuló diák-, valamint munkaközösség önállósodhat, a magyar oktatóknak és diákoknak alá kell vetniük magukat a többség akaratának. Az intézmény vezetősége meg sem próbálja leplezni magyarellenességét” – írja. Péter Ferenc az egyetem nevének megváltoztatására is kitér: emlékeztet arra, hogy George Emil Palade „semmilyen módon nem kapcsolódik a több mint 70 éves orvostudományi egyetem marosvásárhelyi és magyar múltjához”, és az európai szemléletre hivatkozva kéri, hogy egy magyar nevet is társítsanak melléje, a kolozsvári Babeş–Bolyai-egyetem mintáját követve. A Maros megyei politikus – aki a megyei önkormányzat elnöke is – úgy látja, hogy az egyetem román vezetőinek mindkét döntése a magyar múlt mellőzésére, letagadására, száműzésére irányul, és nem csupán diszkriminatív, hanem törvénytelen is, hiszen a marosvásárhelyi egyetemet az oktatási törvény a multikulturális felsőoktatási intézmények közé sorolja. Végül tudatja, hogy az RMDSZ és a MOGYE magyar oktatói január végén találkoznak az egyetem román vezetőségével, és kérni fogják az önálló magyar kar létrehozását.

Vass Levente marosvásárhelyi RMDSZ-elnök orvosként, parlamenti képviselőként, valamikori egyetemi oktatóként és diákszövetségi elnökként fogalmazta meg állásfoglalását. Ő is üdvözli az angol kar létrehozását, és úgy véli, hogy a MOGYE ügye kimozdult a holtpontról, ezek után nem lehet akadálya a magyar főtanszék vagy akár külön dékáni hivatallal rendelkező magyar kar megalakításának sem. Vass Levente dicséretesnek tartja, hogy egy világhírű, Nobel-díjas román származású tudósról kívánják elnevezni az egyetemet „akkor is, ha nincsen marosvásárhelyi kötődése”, de úgy véli, hogy a magyarok „méltán javasolhatják” mellé Miskolczy Dezső nevét. A képviselő úgy látja, hogy az egyetem magyar tanári karának kivonulása, illetve a politikai síkon való következetes kiállás „a törvényben foglaltak és a minket megillető jogok betartásáért elindított egy olyan folyamatot, mely összefogással megoldást hozhat a MOGYE-ügyben”.