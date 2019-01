Mint ismert, az alsóház a héten hatalmas többséggel elutasította a brexit feltételrendszeréről az EU-val novemberben elért 585 oldalas megállapodást. Theresa May miniszterelnöknek hétfőig kell a ház elé terjesztenie a kormány új javaslatait arról, hogy a brexitfolyamat milyen irányt vegyen. Theresa May kormánya szerda este megnyerte a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn által kezdeményezett bizalmi szavazást. May azonnal bejelentette, hogy mielőtt előterjesztené hétfőn új javaslatait, egyeztetésre hívja az ellenzéki pártok vezetőit a brexitfolyamat további irányáról. Corbyn azonban visszautasította a részvételt, mondván: a tárgyalások feltétele a Munkáspárt részéről az, hogy a miniszterelnök egyértelműen zárja ki a megállapodás nélküli brexit lehetőségét.

A tegnap ismertetett legfrissebb felmérések szerint ugyanakkor többségben vannak azok, akik szerint patthelyzet megoldására új EU-népszavazást kellene kiírni. Ha ez megtörténne, többségben lennének a bennmaradásra voksolók: a választók 56 százaléka szavazna arra, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Európai Unió tagja.