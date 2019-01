A svédek kapusa, Mikael Appelgren remekül kezdte a mérkőzést, csapattársai pedig jól védekeztek és gyors ellentámadásokat vezettek, ennek ellenére a magyar válogatott tíz perc után három találattal vezetett, mert játékosai négygólos sorozattal használták ki, hogy a bravúrosan védő Székely Márton több mint hat percig nem kapott gólt. Kristján Andrésson szövetségi kapitány a 14. percben négygólos hátránynál időt kért, ezt követően csapata emberelőnybe került, majd egyenlített, és egygólos előnyre tett szert a szünet előtt (16–15).

A második felvonás elején egyik kapu előtt sem működött hatékonyan a védekezés. Hornyák Péter gólját a spanyol játékvezetők nem adták meg, a csapat mégis felzárkózott, ebben pedig az ellenfél pontatlan lövései is közrejátszottak. Nagy László góljával egyenlített a válogatott, Székely ismét bravúrokat mutatott be a kapuban, azonban a svédek továbbra is előszeretettel szimuláltak, amit a bírók szinte mindig magyar kiállítással jutalmaztak. A hajrában a skandinávok a maguk javára fordították az eredményt és győztek.

A magyarok már szerdán biztosították továbbjutásukat a koppenhágai D-csoportból a herningi középdöntőbe, ahol ma 21.30 órától az olimpiai bajnok Dánia, vasárnap 19 órától az Afrika-bajnok Tunézia, szerdán 19 órától pedig az előző világbajnokságon ezüstérmes Norvégia csapatával találkoznak.

Eredmények, csoportkör, 6. forduló:

* A-csoport: Brazília–Korea 35–26, Németország–Szerbia 31–23, Franciaország–Oroszország 23–22. A csoport végeredménye: 1. Franciaország 9 pont, 2. Németország 8, 3. Brazília 6, 4. Oroszország 4, 5. Szerbia 3, 6. Korea 0.

* B-csoport: Bahrein–Japán 23–22, Macedónia–Izland 22–24, Spanyolország–Horvátország 19–23. A csoport végeredménye: 1. Horvátország 10 pont, 2. Spanyolország 8, 3. Izland 6, 4. Macedónia 4, 5. Bahrein 2, 6. Japán 0.

* C-csoport: Chile–Szaúd-Arábia 32–27, Ausztria–Tunézia 27–32, Dánia–Norvégia 30–26. A csoport végeredménye: 1. Dánia 10 pont, 2. Norvégia 8, 3. Tunézia 6, 4. Chile 4, 5. Ausztria 2, 6. Szaúd-Arábia 0.

* D-csoport: Egyiptom–Angola 33–28, Katar–Argentína 26–25, Svédország–Magyarország 33–30. A csoport végeredménye: 1. Svédország 10 pont, 2. Magyarország 6, 3. Egyiptom 5, 4. Katar 4, 5. Argentína 3, 6. Angola 2.

A középdöntő állása: * I. csoport: 1. Horvátország 4 pont, 2. Németország 3, 3. Franciaország 3, 4. Spanyolország 2, 5. Izland 0, 6. Brazília 0 * II. csoport: 1. Dánia 4 pont, 2. Svédország 4, 3. Norvégia 2, 4. Magyarország 1, 5. Egyiptom 1, 6. Tunézia 0.