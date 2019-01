Kányádi-emlékkiállítás

Kányádi Sándor-emlékkiállítás nyílik vasárnap a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban. Miklós Zoltán, a múzeum igazgatója elmondta: a tavaly meghalt költő Székelyudvarhelynek és Budapest I. kerületének is díszpolgára volt. Ezért döntöttek úgy, hogy továbbgondolják és egy multimédiás változatban Székelyudvarhelyen is bemutatják azt a kiállítást, amely tavaly ősszel a budapesti Virág Benedek Házban idézte meg a költő emlékét.

Míg a budapesti kiállítás fotók, dokumentumok és személyes tárgyak segítségével követte végig Kányádi Sándor életútját, a székelyudvarhelyi kiállítást multimédiás eszközökkel próbálták befogadhatóbbá tenni elsősorban a fiatalok számára. A tárlat gyermektermében például Kányádi Sándor megzenésített verseit vetítik, de olyan nemezelt állatokat és tárgyakat is elhelyeznek, amelyek – ha felemelik őket – Kányádi Sándor egy-egy versét szólaltatják meg. Más termekben Kányádi gyakran idézett motívumait, az erdőt, a lovat, a kutat idézik meg. Az erdő illúzióját például VR- (virtuális valóság) szemüvegen keresztül kínálják a Fától fáig című vershez, a kútba nézve pedig képernyőt láthat majd a látogató, amelyen Kányádi kutas verse és egy ezt idéző animáció jelenik meg.

A kiállítás szervezői Román Viktor-szobrot, illetve Nagy Imre-festményt is felhasználnak a költő világának megjelenítéséhez. A látogatók virtuális interjút is készíthetnek Kányádi Sándorral. Egy-egy felkínált kérdés gombját megnyomva kivetítőn jelenik meg Kányádi Sándor válasza, amelyet valamely tévéinterjújában adott a kérdésre.

Miklós Zoltán elmondta: terveik szerint a kiállítást Csíkszeredába és Sepsiszentgyörgyre is elviszik az év folyamán. Hosszabb távú célként fogalmazta meg, hogy Nagygalambfalván, Kányádi Sándor szülőfalujában emlékházat hozzanak létre.