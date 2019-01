A rektor megerősítette, hogy angol kar létrehozásáról döntött kedden a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Petru Maior Egyetem tavalyi egyesítése révén létrejött marosvásárhelyi egyetem szenátusa. Hozzátette: a 2019–2020-as tanévtől induló angol kar létrehozását az tette szükségessé, hogy az őszi tanévkezdéstől indul az egyetem hamburgi kihelyezett tagozata, amelyen angol nyelven képeznek orvosokat, és a struktúrát mind a román, mind a német jogszabályoknak meg kell feleltetni. „Erőltetett az angol és a magyar kar ügyét összekavarni, mert a két témának teljesen más a háttere” – jelentette ki Azamfirei.

Leonard Azamfirei hozzátette: az egyetemen belül létrejövő angol kar az egyetemen jelenleg is folyó angol nyelvű orvosképzési programot és az ősztől induló hamburgi programot foglalja magában. Megjegyezte: az angol nyelvű oktatásban a tanintézet megannyi magyar tanára is részt vesz.

Az intézmény magyar tagozata által évek óta hiába követelt önálló magyar struktúrákkal kapcsolatban elmondta: amikor 2012-ben az egyetemi szenátus feje fölött átnyúlva akarta az akkori kormány létrehozni a magyar kart, a kormányhatározatot a bíróság érvénytelenítette. Hozzátette: ha a magyar tagozat képviselői akarnak valamit, azt az egyetemi szenátusban kell felvetniük. Fontosnak tartotta, hogy a magyar oktatók szüntessék be a tiltakozásukat, és vegyenek részt az egyetem döntéshozó szerveinek a munkájában. Úgy vélte: eleve kudarcra ítélt az a stratégia, hogy nem vesznek részt a szenátus ülésein, nem mondják el az álláspontjukat, amit aztán a sajtóban jelentetnek meg.

A rektor azt is megerősítette, hogy egy oktató javaslatára a szenátus megszavazta: az egyetem vegye fel Emil Palade román származású Nobel-díjas orvos nevét. Arra a felvetésre, hogy a magyar tradíciójú egyetem nevében helye lenne-e egy magyar tudós nevének is, Leo­nard Azamfirei kijelentette: „ez tárgyalási téma lehet az egyetem szenátusában”. Elmondta: január 28-ára hívta meg a magyar tagozat képviselőit egy tárgyalásra, amelyen a tagozat valamennyi gondja terítéken lesz. Hozzátette: részéről mindig is megvolt a tárgyalási készség, de ez nem mindig talált viszonzásra a magyar kollégáinál. Példaként említette, hogy a tavalyi egyetemegyesítés előtt két alkalommal is hiába hívta a tárgyalóasztalhoz a magyar tagozat képviselőit, végül neki kellett összehívnia a magyar oktatókat, hogy tájékoztassa őket az egyetemegyesítésről és válaszoljon a kérdéseikre.