Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelő államtitkára a megnyitón úgy vélekedett: a jégkorong Székelyföldön több mint játék, verseny vagy sport, a székely önmeghatározás részévé, közösségépítő erejévé vált. Az államtitkár szerint a magyar kormány a székely jövő mellett tette le a voksát, amikor 2016-ban a központ létrehozását támogatta. Hozzátette: a kormány további forrásokat biztosít az épület berendezéséhez. „A létesítmény attól is különleges, hogy egyszerre szolgálja mindhárom célt, amelyre a nemzetpolitikát a következő időszakban is építeni kívánjuk: az identitás erősítését, a szülőföldön való boldogulás elősegítését és a családok támogatását” – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: a kultúra után a sport a legfontosabb identitásformáló erő. Ezért folyósított a magyar kormány támogatást az elmúlt időszakban több sportág székelyföldi megerősítéséhez. Az államtitkár a jégkorong mellett a futball utánpótlás-nevelését és a lovassport hagyományainak újjáélesztését említette.

A Csíkkarcfalván született Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beszédében felidézte: gyermekkorában az volt az álmuk, hogy megverjék jégkorongban a gyergyócsomafalvi csapatot. Ez ugyan nem sikerült, de tapasztalta, hogy aki a közösségi sportban nevelkedett gyerekként, kamaszként, az a közösségi tudatot továbbviszi. Hozzátette: az ilyen létesítmények segítik Székelyföld megerősítését, hiszen azt a reményt élesztik újra, hogy van értelme itthon maradni, családot alapítani, közösséget szervezni.

Zsigmond Barna Pál, a Kárpát-medencei külképviseletek tevékenységének összehangolásáért felelős miniszteri biztos, volt csíkszeredai főkonzul felidézte: a székelyföldi hokisoknak kulcsszerepük volt a magyarországi jégkorongsport megerősítésében, és most, hogy Magyarország „elhúzott” Románia mellett jégkorongban, a kapott segítséget fizeti ma vissza.

A Magyar Jégkorongszövetség főtitkára, Sipos Levente megemlítette, hogy ma az utánpótlással együtt 305 székelyföldi hokis versenyez a Magyarországon szervezett bajnokságok valamelyikében, és a magyarországi csapatokhoz leigazolt hokisok közül 180-an származnak Székelyföldről.

Tánczos Barna szenátor, a Székelyföldi Jégkorong Akadé­miát működtető Mens Sana Alapítvány elnöke Románia legjobban felszerelt sportközpontjaként mutatta be az átadott léte­sítményt. Az RMDSZ-es politikus, aki korábban a Román Jégkorongszövetséget is vezette, köszönetet mondott a magyar kormánynak a létesítmény felépítéséhez nyújtott támogatásért. Úgy vélte: a budapesti kabinet magáévá tette Bethlen Gábor erdélyi fejedelem bölcsességét, amely szerint „nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet”.