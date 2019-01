A regionális fejlesztésért felelős uniós biztos Kolozsváron vett részt egy, az EU kohéziós politikájáról szóló nyilvános beszélgetésen. Az SZDP legmagasabb rangú uniós tisztségviselője az utóbbi időben többször is szóvá tette, hogy a kormány képtelen lehívni a Románia rendelkezésére álló alapokat, amelyekből autópályákat, vasutat, kórházakat is építhetne. Emiatt feszültség alakult ki közte és pártjának vezetősége között, most pedig átpártolt Victor Ponta nagyrészt volt szociáldemokratákból álló kis alakulatához. Creţu elmondta: továbbra is tiszteli az SZDP tagjait, de egyértelműen elhatárolódik a párt jelenlegi vezetőségétől, amely „az utóbbi években lekicsinylően nyilatkozott a mi munkánkról és erőfeszítéseinkről, mindazokéról, akik külföldről próbáltuk segíteni Romániát. Ez az ellenem, illetve az Európai Bizottságban lévő kollégáim ellen irányuló támadásokban és személyes sértésekben tetőzött.” (Agerpres)

ŐKET IS MI FIZETJÜK. Több mint 1600 alkalmazottja van a képviselőháznak, akik a 329 képviselő bukaresti személyzetét alkotják, és tavaly novemberben 11 millió lejnél többe került a munkabérük. 104-en a parlamenti frakcióknál dolgoznak, 14-en közvetlenül Liviu Dragnea házelnök alárendeltjei: irodai dolgozók, tanácsadók és az alsóház egy saját képviselője az Európai Parlamentben. Van a háznak főtitkársága, számos igazgatósága, szolgálata és irodája, még beruházási osztálya és saját konyhája, illetve cukrászata is. Utóbbit az egyes pártok is igénybe vehetik bizonyos rendezvényeken, és az SZDP decemberben meg is tette, ám azt, hogy mennyit fizetett érte, nem közölték, arra hivatkozva, hogy „a haszonélvező beleegyezésére van szükség”. A többi adatot a közérdekű információkra vonatkozó törvény alapján hozták nyilvánosságra. (Ziare.com)

A TEL DRUM VISSZAVÁG. Bíróságon kéri vissza a Belina-szigetet a Tel Drum vállalat. Az első tárgyalás január 23-án lesz. Az Al-Dunán levő Belina-szigetet és Pavel-ágat a Ponta-kormány idejében kormányhatározattal adták át állami tulajdonból Teleorman megye tanácsának, amely alig egy nap után az európai uniós pénzek elsikkasztásával is gyanúsított Tel Drum útépítő társaságnak adta bérbe a több mint 300 hektáros vízi paradicsomot. A kormányhatározatot Liviu Dragnea fejlesztési miniszterként kezdeményezte, de Sevil Shhaideh államtitkár írta alá, aki ellen később bűnvádi eljárás indult emiatt. A Teleorman megyei tanács tavaly novemberben – miután a korrupcióellenes ügyészség is vizsgálni kezdte az ügyet – az egész területet elvette a Tel Drumtól és visszaadta az állam kezelésébe, arra hivatkozva, hogy az elmúlt öt évben nem sikerült megvalósítani az oda tervezett, a lakosságot szolgáló szabadidős létesítményeket. A helybeliek egyébként úgy tudják, hogy a sziget Dragnea saját használatú horgászóhelye. (Digi24)