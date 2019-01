Az építkezés éve a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban

– Intézményünkben folyamatos a gyűjteménygyarapítás, az állagmegőrzési, restaurálási munka – mondotta Dimény-Haszmann Orsolya. – A 2019-es esztendő az építkezés éve lesz, hiszen folyamatban van két nagyobb pályázatunk is, amelyekkel várhatóan látványosabb eredményeket érhetünk el. Egyik a Csoóri Sándor Alap támogatásával megújuló faragó- és bútorfestő műhely, másik a jelenleg szabad ég alatt álló motorok fölé elkészülő tetőszerkezet a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Mindkét beruházás nagyon időszerű volt a mindennapi munkánk és a gyűjtemény értékes darabjainak megóvása szempontjából. Ugyanakkor anyaintézményünk, a Székely Nemzeti Múzeum támogatásával idén az albisi székely ház és a futásfalvi gabonás újrazsindelyezése is megtörténik. Közben folyamatos a begyűjtött anyag tudományos feldolgozása és közzététele is. A tavaly ősszel nyílott intézménytörténeti kiállításunknak elkészítettük egy könnyeb­ben mozgatható változatát, ezzel a vándorkiállítással már bemutatkoztunk Pécsen, idén pedig Szegedre és Nagyszebenbe kaptunk meghívást. A hagyományokhoz híven tavaly is könyvbemutatók, előadások, koncertek színesítették a pezsgő kulturális életet, amelynek vonzáskörzete régen túllépett a vidéken, évi 15 ezer látogatóval számolunk. A legnagyobb résztvevőszámot a Csernátoni Burrogtató rendezvénnyel érte el az intézmény, több mint kétezer ember fordult meg szeptember harmadik szombatján a múzeumkertben. Idén szeptember 21-e a Burrogtató napja, ezt már most bejegyezhetik a naptáraikba az érdeklődők. Ez a jelentős program magyarországi gépész barátok, Lévay Sándor gyöngyösi vállalkozó, gépgyűjtő és a köré csoportosuló lelkes, önzetlenül segítő szakemberek közreműködésével, támogatásával valósul meg, szintén az anyaintézmény, pályázati források és támogatók anyagi segítségével.

– Idén mit kínálnak az iskoláknak, illetve a családoknak?

– Egész évben kínálunk programot mind a tanintézményeknek, mind a családoknak. Azon túl, hogy tavasztól késő őszig folyamatosak a bútorfestő- és fafaragótáborok, képzések, amelyekbe bekapcsolódnak belföldi és külföldi alkotó fiatalok is, jeles napokhoz, ünnepeinkhez is kapcsolunk számos tevékenységet, így legközelebb február 2–8. között a Maszkások elnevezésű farsangi múzeumpedagógiai vakációs foglalkozásra kerül sor. Idén is meghirdetünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat a rendhagyó tanítási programokhoz kapcsolódóan, ezekre, a hagyományokhoz híven, előre bejelentkezett csoportokat fogadunk. A már jól bejáratott programok mellett a ta­vasszal újranyíló technikatörténeti, ismert nevén rádiókiállításhoz is kapcsolunk múzeumpedagógiai tevékenységet.

– Az intézményben még milyen programok zajlanak?

– Április 13–18. között zajlik a tojásírás iskolások, családok részvételével. A nyár a táborozások ideje, negyedik éve dizájntábor is színesíti a múzeum életét, amelynek helyi szervezője Damokos Csaba formatervező, képzőművész. 2013 óta a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárral közösen írunk ki minden tavasszal műveltségi, kreativitási vetélkedőt háromszéki 5–8. osztályos diákoknak, amelynek nyertes csapatai nyáron részt vehetnek a két intézmény kézműves- és olvasótáborában. Egyelőre csak az idei vetélkedő címét árulom el: Vannak vidékek legbelül, és olyan évfordulós szerzőkhöz fog kapcsolódni többek közt, mint Kányádi Sándor vagy Benedek Elek. Tavaly ünnepeltük a pécsi Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal és a Míves Mag Műhellyel a közös jó szakmai kapcsolat és barátság 10. évét, velük idén is folytatjuk az eddig is nagy érdeklődésre számot tartó, az intézmény életét sok színes elemmel gazdagító KaPoCs, amely összeköt – Élő népművészet a Kárpát-medencében elnevezésű programot.

– Milyen támogatásokban részesül az intézmény programjai megvalósításához?

– Az említett rendezvényeket nem tudnánk megvalósítani anyagi támogatás nélkül, az anyaintézmény és fenntartójuk, Kovászna Megye Tanácsa mindig mögöttünk áll, de a múzeum mellett működő kulturális egyesület segítségével pályázati forrásokat is mozgósítunk, így a Nemzeti Kulturális Alapot, a Bethlen Gábor Alapot, a Csoóri Sándor Alapot és a Communitas Alapítványt kell kiemelni mint állandó támogatónkat. De még így sem tudnánk zökkenőmentesen lebonyolítani tevékenységeinket, ha nem állna mögöttünk számos segítő, lelkes pedagógus, barátok, rokonok, akik önzetlenül segítenek egy-egy rendezvény lebonyolításában. Ezúton is szeretném a magam és munkatársaim nevében megköszönni nekik, valamint azoknak is, akik az eltelt évtizedek alatt önzetlenül gyarapították a múzeum gyűjteményét. Idén is kövessék eseményeinket, mindenkit nagy szeretettel várunk a múzeumba!