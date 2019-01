Mikor lesz terelőút?

Két hónapos előnyt sikerült elérni az Országos Útügyi Vállalat (CNAIR) által összeállított ütemtervhez képest a sepsiszentgyörgyi terelőút kapcsán, így hamarosan elkészülhetnek a tervek, illetve idén a közérdekű kényszerkisajátításokat is meg tudják ejteni. Ha minden jól megy, legkésőbb a jövő év elején kiírhatják a versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására – jelentett be csütörtökön Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

A polgármester szerint a jelen állás alapján 2022. december 31-ig át is adhatják a forgalomnak az uniós forrásokból, az országos mesterterv részeként megépülő utat. A határidőt egyébként tartania kellene az országos vállaltnak, mivel uniós támogatásról van szó, s ezért a beruházást a jelenleg futó hétéves költségvetési ciklus után legkésőbb két évvel, azaz 2022 végére le kell zárni.

A terelőút megépítésével kapcsolatos első lépésekre a múlt év májusában került sor. Antal Árpád polgármester akkor arról számolt be, hogy a tervező kiválasztására kiírt versenytárgyalás lezárult, a munkát egy bukaresti szakvállalat nyerte el, és idén májusig kell előkészítenie a három lehetséges nyomvonalat kijelölő megvalósíthatósági tanulmányt. Az elmúlt évben a munkálat által érintett hatóságok – különféle hálózatok (víz, gáz, villany, öntözőrendszer, vasút, mezei utak stb.) tulajdonosai, valamint a régészeti ásatásokban és a védett növény- és állatfajok fennmaradásában illetékes szervek – rendszeresen találkoztak.

Antal Árpád csütörtöki közlése szerint ezeket az egyeztetéseket sikerült lezárni, és a minisztériumközi műszaki bizottság jóváhagyása is megvan. Az előzetes számítások szerint a nagyjából nyolc kilométer hosszú, kétsávos, hat hidat és átereszt is magában foglaló terelőút a megyeszékhelyt és a hozzá tartozó falvakat is elkerüli majd, és a 12-es országút része lesz: Szotyor előtt ágazik le – az Illyefalva irányába vezető 33-as községi út közelében –, és a Sepsi Aréna mögött, a Semoflex üzem környékén csatlakozik vissza az országútba.