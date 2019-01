Ösztönzik a gyors munkavállalást

A támogatás feltétele, hogy a segélyre már nem jogosult álláskereső regisztráljon az illetékes munkaerő-hivatalnál, az ezerlejes ösztönző pótlékot pedig két részletben fizetik az érintetteknek: felét az alkalmazáskor, a fennmaradó részt pedig a munkaviszony harmadik hónapja után kapják kézhez – magyarázta lapunknak Téglás Ferenc.

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség igazgatóhelyettese szerint nem csupán a fizetetlen állástalanoknak jár hasonló állami támogatás, azok mielőbbi elhelyezkedését is ösztönzik, akik munkanélküli-segélyre jogosultak. Így aki a segélyezési idő lejárta előtt talál munkahelyet, és alkalmazzák is, fizetése mellé a munkanélküli-juttatás összegének 30 százalékát is megkaphatja arra a fennmaradó időszakra, ameddig a munkanélküli-segélyt is kaphatta volna.

Háromszéken mintegy 3100 állástalanról tud a megyei szakhivatal, az érintettek jelentős része azonban hosszú ideje munkanélküli, nagy hányaduk szociális segélyre jogosult.