A kórház tisztségjegyzékének elfogadásakor elhangzott: a 118 állandó alkalmazott között tizennégy orvos, egy gyógyszerész és két biológus van, az ápolói, az adminisztrációi és a kisegítő munkakörökben meghirdetett álláshelyek szinte mindegyike be van töltve. Nagy István független tanácstag a fizetésalap fedezetének meglétére kérdezett rá Szakács László alpolgármestertől, hiszen Lázár-Kiss Barna András városgazda éppen egy sepsiszentgyörgyi gyűlésen tartózkodott. Szakács válaszában úgy fogalmazott: tudomása szerint sem az alapbér, sem egyes szolgáltatások árának változása miatt nem áll fenn annak veszélye, hogy a járandóságokat ne tudják idejében biztosítani.

A polgármesteri hivatal alkalmazottjai számára 2080 lej lesz a bruttó alapbér – határoztak egyetlen tartózkodás mellett a tanácstagok. A többségtől eltérő véleményt Dimény László néppártos tanácstag fogalmazott meg: mint mondta, a tavaly kiadott 937-es kormányrendelet úgy szól, hogy a felsőfokú végzettséggel és legalább egy év régiséggel rendelkezőket 2350 lejes minimálbér illeti meg, ezért nekik is utóbbit kellene alkalmazniuk. Véleményét nem vették figyelembe: a kérdést két szakbizottság is alaposan megtárgyalta, s mindkettő úgy vélte, a város pénzügyi helyzete nem engedi, hogy a magasabb értékkel számoljanak, ezért a polgármester által előterjesztett formában fogadták el a határozatot.

Dimény László az ülést követően kérdésünkre úgy fogalmazott, hibásnak véli, hogy az egyetemet végzett alkalmazottakat törvény biztosította joguktól fosztották meg arra hivatkozva, hogy nincs pénzkeret. „A kormányhatározat elég egyértelműen fogalmaz, első olvasatra is világos, hogy 2350 lej kellene legyen a felsőfokú tanulmányokat végzett alkalmazottak alapbére. Sajnálom, hogy ezt nem látták be a kollégák. Személy szerint azon sem csodálkoznék, ha a hivatal szakszervezete perelne. Meg is érteném őket” – mondotta.

Két egymással összefüggő határozatot is napirendre tűztek: az elsővel a város köpeci végénél található, a 131-es és a 122-es megyei utat összekötő Stadion utcát közúttá minősítették át, majd azt köztulajdonba vették. Szakács László érvelése szerint ez azért volt szükséges, mert ily módon könnyebben lehet pályázni annak felújítására. A tanácstagok meghatározták és elfogadták a fogadóóráikról szóló határozatot is.