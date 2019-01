Választási koalíciót javasol az EMNP

Következő írásunk

Még több kiállító, több mint ezer látogató – az immár hagyományossá vált, Minden, ami egy tökéletes esküvőhöz szükséges mottóval szombaton ötödik alkalommal szervezett egész napos esküvői kiállítás ezúttal is sikeresnek bizonyult. A Süti Éden cukrászszalon, a Két Szív Esküvőszervező Iroda és a városháza által lebonyolított esemény a kézdivásárhelyi sportcsarnok előterében zajlott. A menyasszonyiruha-kínálatban neves külföldi divatcégek legújabb modelljei is jelen voltak, a kiállítók követik a nemzetközi esküvői trendeket. A felhozatal szerteágazó és minden igényt kielégítő volt, a szervezők nemcsak a házasulandókra, hanem egyéb családi eseményekre készülőkre is gondoltak.