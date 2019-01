Még több kiállító, több mint ezer látogató – az immár hagyományossá vált, Minden, ami egy tökéletes esküvőhöz szükséges mottóval szombaton ötödik alkalommal szervezett egész napos esküvői kiállítás ezúttal is sikeresnek bizonyult. A Süti Éden cukrászszalon, a Két Szív Esküvőszervező Iroda és a városháza által lebonyolított esemény a kézdivásárhelyi sportcsarnok előterében zajlott. A menyasszonyiruha-kínálatban neves külföldi divatcégek legújabb modelljei is jelen voltak, a kiállítók követik a nemzetközi esküvői trendeket. A felhozatal szerteágazó és minden igényt kielégítő volt, a szervezők nemcsak a házasulandókra, hanem egyéb családi eseményekre készülőkre is gondoltak.

A seregszemlén esküvő- és rendezvényszervező irodák, dekoratőrök, ruhaszalonok, ékszerészek, virágüzletek, kozmetikus-sminkesek, fodrászok, meghívókészítők, körömstúdiók, fotósok-videósok, sütemény- és tortakészítők mutatták be ajánlatukat, népszerűsítették szolgáltatásaikat. A rendezvény házigazdája Ménessy Kinga Kitty médiaszakember, a városháza kommunikációs irodavezetője volt. Délben Gál Botond ceremóniamester és Kicsid Tibor vőfély előadása hangzott el, majd az Urbanizé Dance Fitnesz csoport lépett fel (oktató Molnár Enikő), aztán következett a KreaKids Stúdió barokk témájú divatbemutatója és Pap Ágnes tánc- és zumbaoktató tanítványainak előadása.

A legtöbb érdeklődőt a menyasszonyiruha-bemutatók vonzották: ezúttal négy ruhaszalon – a kézdivásárhelyi Emily’s Boutique és az Ohlala Menyasszonyi Ruhaszalon, valamint a csíkszeredai Arany Rózsa és a gyergyószentmiklósi White Angel Esküvői Szalon – meny­asszonyai és vőlegényei szebbnél szebb álomruhákban vonultak fel. A vőlegényi ruhákat harmadik éve a csíkszeredai Elisabeth Divatáruház biztosítja.

Elekes Enikő, a Két Szív Esküvőszervező Iroda tulajdonosa, a rendezvény egyik fő szervezője érdeklődésünkre elmondta: a kézdivásárhelyiek mellett Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről és Sepsiszentgyörgyről érkeztek kiállítók. A szakember azt is elárulta, hogy a 2019-es év esküvői újdonsága a narancssárga és a korallszín kombinációja, valamint a visszafogottabb menyasszonyi ruha és dekoráció. Az nem igaz, hogy szép esküvőt nem lehet visszafogottabban megszervezni – vélekedett Elekes Enikő. További titkot is elárult: ha az ifjú pár a szabad ég alatt óhajtja megtartani esküvőjét, és láthatóan esős időre lehet számítani, most már van lehetőség helikoptert hívni, amely elűzi a felhőket.

Csiszár Melinda tortadekoratőr, a másik fő szervező az elmondottakhoz még hozzáfűzte: évről évre nagyobb az érdeklődés az esküvői kiállítás iránt mind a kiállítók, mind a látogatók részéről. Újdonság a sepsiszentgyörgyi Könczei Alpár textilmérnök estélyiruha-bemutatója. Ha tavaly még csak három menyasszonyi ruhaszalon mutatkozott be, idén számuk megduplázódott, a 2018-ban alakult kézdivásárhelyi Ohlala Menyasszonyi Ruhaszalon, a csíkszeredai Jégvarázs Dekor, Virág és Ruhaszalon és a gyergyószentmiklósi White Angel Esküvői Szalon első alkalommal mutatkozott be Kézdivásárhelyen. Csiszár Melinda azt is elmondta, hogy a bevételt a Kelemen Katalin tanítónő által vezetett Szeretetiskolának ajánlották fel. A kiállításon az élő zenét első alkalommal a helybeli Tempo Band (Bartók Emil, Imre István, Mike Alpár és Kovács Zsuzsa) esküvői zenekar biztosította.