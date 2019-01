A németek nem akarnak autonómiát

Előző írásunk

Számos magyarországi városban és Budapesten is tüntettek szombaton a munkatörvénykönyv módosítása ellen – melyet az ellenzéki pártok egyszerűen rabszolgatörvénynek neveznek –, a résztvevők száma azonban még a fővárosban is elmaradt az ellenzék és a szakszervezetek várakozásaitól (az Index szerint több mint ezren gyűltek össze). Ugyanakkor ez az első alkalom a decemberben kezdődött tiltakozó akciók sorában, amikor sok magyarországi városban is szerveztek demonstrációt – a legtöbb helyszínen pár száz résztvevővel.