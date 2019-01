Elhunyt Andy Vajna

Andy Vajna 1944-ben született Budapesten. 1956-ban 12 évesen egyedül menekült el Magyarországról és a Vöröskereszt segítségével Kanadába emigrált, a család végül Los Angelesben talált egymásra. A Kaliforniai Egyetemen tanult, majd az egyetem mozgókép tanszékén kezdett el dolgozni. Később fotós vállalkozásba kezdett, majd Hongkongban parókakészítő vállalatot alapított és mozit üzemeltetett.

Andy Vajna a világ egyik legnagyobb tekintélyű producere volt. Producerként 59 film fűződik a nevéhez, köztük olyan világszerte ismert és elismert alkotások, mint a Szabadság, szerelem, a Zenedoboz, a Rambo-filmek, az Angyalszív, a Terminátor, az Evita vagy a Jákob lajtorjája. Az 1997 és 2019 között gyártott magyar filmek közül a legmagasabb nézőszámot Andy Vajna filmje, A miniszter félrelép érte el. Dolgozott mások mellett Oliver Stone, Paul Verhoeven, James Cameron, Roland Joffé filmrendezővel, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Michael Douglas, Robert de Niro, Demi Moore, Sharon Stone, Scarlett Johansson filmszínésszel. Társtulajdonosa volt az etyeki Korda Filmstúdiónak, tulajdonosa a TV2-nek és a Rádió 1-nek, valamint a Las Vegas kaszinónak.

A filmalap megemlékezésében azt írta: Andy Vajna soha nem felejtette el magyar gyökereit és mindig odafigyelt a hazai filmiparra. „Erőskezű kormánybiztosként 2011 óta a magyar filmszakma érdekében dolgozott, irányítása alatt a magyar film újra a világ élvonalába emelkedett.” Nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Filmalap létrehozása. Kormánybiztosi időszakában olyan nagy magyar filmsikerek születtek, mint a Saul fia, A nagy füzet, a Kincsem, a Testről és lélekről, az 1945. Szerepe a magyar filmipar fellendítésében vitathatatlan, a Magyarországon forgatott filmek volumene regnálása alatt csaknem ötszörösére nőtt. A Vajna-korszak alatt a filmalap által támogatott magyar filmek több száz nemzetközi díjat nyertek el, köztük Oscart, Golden Globe-ot és Aranymedvét – írták. Kiemelték: Andy Vajna az elmúlt héten azt mondta közvetlen munkatársainak: „It is my passion to give back”, azaz az volt a szenvedélye, hogy visszaadjon valamit annak az országnak, ahol született.

Orbán Viktor is megemlékezett Andy Vajnáról a Facebookon. „A legnagyobb magyar filmproducertől búcsúzunk. Hasta la vista, Andy! Köszönök mindent, barátom!” – írta Orbán.