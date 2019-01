A szentgyörgyi lányok egy 8–0-s rohammal kezdtek, miután Ioana Ghizilă és Marina Solopova is betalált távolról, majd Peyton Whitted váltotta kosárra Solopova passzát. A második perc felénél a hazaiak edzője, Miljan Medvedj időt kért, és felrázta lányait. Ez annyira jól sikerült, hogy a negyed felénél 10–11 volt az állás. Ekkor újra villant Ghizilă, és egy triplával négypontos előnybe dobta csapatát, de Fodor Márta távolról szerzett kosara után újra közel került az Arad (13–16). Ekkor ritmust váltottak lányaink, és 16–23-mal behúzták az első játékrészt. A második negyedet Annemarie Gödri-Părău hárompontosa nyitotta meg, s a 12. percben Ghizilă duplájával már tízzel vezetett a háromszéki bajnok (18–28). A házigazdák bő három percen át nem tudtak pontozni, ami alatt a zöld-fehérek megléptek, és a 19. percre már 20 pontos volt az előnyük (26–46). A félidő hátralévő részében Kovács Renáta is bejelentkezett egy triplával, majd Kristina Higgins és Ghizilă talált be az aradiak kosarába, és lányaink plusz 26-tal vonultak szünetre (27–53).

A térfélcserét követően Ghizilă egy újabb hárompontossal iratkozott fel a pontszerzők listájára, s a mérkőzés képe egy pillanatra sem változott meg: a Sepsi-SIC irányította a küzdelmet, az Aradi ICIM pedig futott az eredmény után. A házigazdák a harmadik negyed 23. percében voltak először eredményesek, Fodor szerzett kosarat (29–57). A következő percekben kiegyensúlyozódott a küzdelem, ám a 28. percben Sopolova duplájának is köszönhetően már 30 ponttal vezetett a SIC (38–68). A játékrész utolsó perceiben az Aradtól csak Miljana Dzombetának sikerült pontot szerezni, s csapata 31 pontos hátrányból várta az utolsó negyedet (40–71). Ezt Higgins két kosara nyitotta meg, s a magabiztos előny tudatában Zoran Mikes a kevesebbet játszó lányoknak is lehetőséget adott. Ennek ellenére sem lassított a vendégegyüttes, amely az utolsó előtti percre 41 pontos előnyt dobált össze (51–92). A véghajrában Dzombetának sikerült még pontot szereznie, és a Sepsi-SIC magabiztos játékkal, mondhatni játszi könnyedséggel 92–54 arányban nyerte meg idei tizennegyedik bajnokiját.

A találkozó legjobbjának a zöld-fehérek kosarasa, Ghizilă bizonyult, aki 22 ponttal vette ki részét a SIC sikeréből. Rajta kívül csapatunkból Solopova és Higgins is tíz pont fölött zárt. A túloldalon a 16 pontot jegyző Dzombeta jeleskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, Piros csoport 5. forduló: Aradi ICIM–Sepsi-SIC 54–92 (16–23, 11–30, 13–18, 14–21). Arad, mintegy 200 néző. Vezette: Vlad Potra, Tiberiu Șerbulea, Răzvan Opriș. Arad: Dzombeta 16/6, Fodor 7/3, Neagu 2, Ardelean 10, Hadzovic 5.–Rotariu, Mercea, Péter, Bartók, Glisici, Ciotîr 2, Deura 12/3. Edző: Miljan Medvedj. Sepsi-SIC: Ghizilă 22/12, Solopova 19/12, Gödri-Părău 8/3, Whitted 9, Higgins 15–Demeter 2, Ioachim, Mîrne-Nagy 2, Șipoș 7/6, Kovács 8/6. Edző: Zoran Mikes.

A Piros csoport 6. fordulójában a szentgyörgyi csapat szombaton 19 órától a Brassói Olimpia ellen lép pályára a Sepsi Arénában, az Aradi ICIM pedig a Szatmárnémeti VSK együttesét fogadja.