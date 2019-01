A hazai csapat Raluca Matei, Natalia Burlakova, Alexandra Lupusavei, Florina Stănici (Diaconu) és Gabriela Vlad összeállítású ötössel kezdett, a túloldalon Ljubomir Kolarević edző Debreczi Iringót, Bölöni Noémit, Csurulya Helgát, Ramona Dănălachét és Kayla Mobleyt küldte pályára. A találkozó első pontjait Stănici (Diaconu) szerezte, amire Csurulya válaszolt gyorsan. A folytatásban Matei és Burlakova volt eredményes, s Mobley első kosarával 6–4-re alakult az eredmény. A céhes városbéliek amerikai idegenlégiósa először 8-ra, majd 10-re egyenlített, és következő három kosarának köszönhetően a 7. percben már előnyben volt a KSE (10–15). Matei szépített, ám a parádézó Mobley egy duplával beállította az első negyed 15–19-es eredményét. A második játékrész elejét a hazai csapat kapta el jobban: 10–2-es részsiker után a 13. percben már 25–21-re vezetett. Ekkor Csurulya és Holinka-Miklós is betalált távolról, és az előny mellett a játék irányítását is átvették a kézdivásárhelyi lányok. A 19. percben már 13 ponttal vezetett a KSE (24–40), ám Ana Cuațu büntetőből szerzett egy pontjával 28–40-es állásnál ért véget az első félidő.

A házigazda szerezte a harmadik szakasz első hat pontját (34–40), Debreczi duplával törte meg együttese percek óta tartó kosárcsendjét, és Mobley-ék már újra uralták a meccset. Ennek ellenére a fővárosiak a 25. percben felzárkóztak négy pontra (41–45), de Holinka-Miklós és Mobley ismét jókor villantott, amivel a KSE-nek sikerült meglépnie (45–60). A záró játékrész elején 19 pontos volt a bukarestiek hátránya, akik a remek napot kifogó Stănici (Diaconu) irányítása alatt a 36. percre feljöttek 10 pontra (60–70). A találkozó utolsó 5 percében roppant kiéleződött a küzdelem, a rapidos lányok többször is szépítettek, ám a felső-háromszéki lányoknak mindig volt erejük megtartani előnyüket. A 39. percben Dănălache triplájával 11 ponttal vezettek a kék-fehérek, ám a véghajrában Cuațu büntetőből, majd Vlad távolról talált be, és a Kézdivásárhelyi SE „csak” 75–69-re nyerte meg első meccsét a fővárosi alakulat ellen.

A találkozó legjobbját a KSE adta, miután Mobley 40 perc alatt 15 lepattanót szedett le, és 40 ponttal járult hozzá csapata sikeréhez. Mellette Debreczi is dupla duplát jegyzett, ugyanis 10 lepattanóval és 12 ponttal zárta a mérkőzést. A hazai csapat legeredményesebbje a 30 pontot szerző Stănici (Diaconu) lett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, Sárga csoport 4. forduló: Bukaresti Rapid–Kézdivásárhelyi SE 69–75 (15–19, 13–21, 17–20, 24–15). Bukarest, Rapid terem. Mintegy 200 néző. Vezette: Michael Nicoara, Anamaria Vamoș, Andrei Rusu. Rapid: Matei 12, Burlakova 8, Stănici (Diaconu) 30/6, Vlad 5/3, Lupusavei 1–Pantazi, Bejan, Grigore, Cuațu 13, Anghel, Căndoi, Manea. Edző: Dan Militaru. KSE: Debreczi 12, Bölöni, Csurulya 8/6, Dănălache 8, Mobley 40/9–Holinka-Miklós 7/3, Czimbalmos, Voloncs, Lénárt Ardelean, Istók, Sós. Edző: Ljubomir Kolarević.

A KSE szerdán a Sárga csoport 5. fordulójában az Alexandria csapatát fogadja, míg a Rapid szombaton a Nagyváradi MSC együttesét látja vendégül. (tibodi)