– A triatlonra kevésbé alkalmas téli hónapokban hogyan készültök az előttetek álló idényre?

Dániel Attila: A triatlonisták számára a téli hónapok kemény felkészülést jelentenek, ilyenkor rengeteget edzünk. Számunkra ez az időszak egyértelműen az alapozás, ami nagyon fontos ebben a sportágban. Talán a legnehezebb időszak, és még unalmas is, hiszen várjuk a tavaszt, a kedvezőbb időjárást. A tavaly szerencsésebb helyzetben voltunk, a válogatottal Szicíliában edzettünk, és gyűjtöttük a kilométereket. Remélem, idén februárban is részt vehetünk egy felkészülésen.

Imreh László: Kemény edzésekkel kezdtem az évet, a legnagyobb hangsúlyt az úszásra fektetem, mivel ebben a próbában teljesítettem a leggyengébben, szóval fejlődni akarok. Továbbra is kellően figyelek a futásra, hiszen az erősségem, a szaladásnak köszönhetően a versenyek jó részében kiváló ered­ménnyel zártam, illetve még erősebb akarok lenni. A futásra rengeteg lehetőségem van, többnyire kihasználom a Sugásfürdő felé vezető útszakaszt. A biciklizésre nagyon nem marad idő, de tavasztól már jobban koncentrálok arra.

– A tereptriatlon vagy az országúti triatlon, esetleg a duatlon áll közelebb a szívetekhez?

D. A.: Jelen pillanatban a duatlon áll a legközelebb hozzám, ebben a sportágban értem el a legjobb eredményeket. Európa-bajnokságon a huszonhárom év alatti korosztályban 2016-ban Marosvásárhelyen ezüstérmet, 2018-ban Ibizán bronzérmet nyertem. A tereptriatlont és az országúti triatlont is nagyon szeretem, idén mindhárom sportágban versenyezni fogok.

I. L.: Az elmúlt évben nagyon megszerettem a tereptriatlont, ezt pedig a gyönyörű természetnek köszönhetem. Nagyon tetszik a versenyeken a tiszta levegő, a csend, a táj szépsége, de az is jó benne, hogy nem tudhatom, mi vár rám a viadal során, lehetnek akadályok, technikás emelkedők és meredek ereszkedők. Rengeteg kihívás, ezek teszik széppé a tereptriatlont.

Imreh László

– Mi motivál egy versenyen, amíg eljuttok a célig? Hogyan léptek túl a nehéz pillanatokon?

D. A.: Úgy gondolom, motivációt könnyű meríteni a versenyeken, számomra egy verseny a jéghegy csúcsa. A nehezebb rész a felkészülés, a szürke hétköznapok. Mindennap motiváltan kell felkelnem, és jobbnak kell lennem, mint az előző nap. A versenyen az motivál, hogy a lehető legjobb idővel zárjak, emellett minden pillanatát próbálom pozitívan megélni. A sportban nincs helye a negatív gondolatoknak, mert a végén saját magadat vered meg, és úgy nem lehet feljebb jutni.

I. L.: A legnagyobb motivációm a győzni akarás, hiszen bármi történjen, sosem gondolok a feladásra egy versenyen. Rengeteg energiát, időt és pénzt fektettek a felkészülésbe, nem tehetem meg, hogy csak úgy bedobom a törülközőt. A feladásra az egyetlen indok, ha valami megoldhatatlan probléma történik a kerékpárral a megmérettetés közben. Minden versenyen vannak hullámvölgyek, de ezeken sikerül hamar túllépnem, ha elterelem a figyelmem róla, inkább biztatom magamat, hogy ennél többre vagyok képes.

– Milyen eredményeket sikerült elérnetek az elmúlt idényben? Elégedettek vagytok velük, esetleg volt olyan megmérettetés, ahol többet is kihozhattatok volna magatokból?

D. A.: A legjobb eredményem 2018-ban a terepduatlon Európa-bajnokságon begyűjtött bronzérem. Nagyon büszke vagyok, hogy sikerült érmet szereznem, és remélem, idén is dobogóközelben végzek a kontinensviadalon. A tereptriatlon országos bajnokságon Román Kupa-győzelmet ünnepelhettem, részt vettem triatlonviadalokon is, valamint három nemzetközi futóversenyen is rajthoz álltam, és mindig dobogón végeztem. A tavalyi szezon számomra sikeres volt, de bízom benne, hogy 2019-ben még jobban alakulnak a versenyek.

I. L.: Nagyon elégedett vagyok az elmúlt szezonban elért eredményeimmel, mivel a munkahelyem miatt nem tudtam annyit készülni, amennyit szerettem volna, azonban a kitűzött céljaimat így is elértem. Megnyertem az országúti és a tereptriatlon-körversenyeket a 25–29 éves korosztályban, valamint az open kategóriában mindkétszer a hatodik helyen végeztem. Sikerült két országos bajnoki címet is nyernem, a korosztályomban országúti és terep­triatlonban is aranyérmes lettem, illetve az országúti duatlonbajnokságon ezüstérmet nyertem. Számomra a legfontosabb megmérettetés a tereptriatlon Európa-bajnokság volt, amelyet Marosvásárhelyen rendeztek, és egy erős nemzetközi mezőnyben sikerült a korosztályomban ezüstérmet szereznem. Úgy érzem, ezen a versenyen többet is kihozhattam volna magamból, de előtte öt napig gyomorrontással küszködtem, így már az is pozitív kimenetel volt, hogy sikerült teljesítenem a távot.

– 2018-ban melyik volt a legemlékezetesebb verseny számotokra?

D. A.: Talán az Európa-bajnokság volt a legemlékezetesebb, ahol nagyon jó érzés volt a népes szurkolótábor buzdítása közben versenyezni, nem mellesleg nekem is elit szurkolótáborom volt a családom és a barátnőm személyében, akik a helyszínen biztattak. A versenyeket az érdekes pillanatok teszik emlékezetessé, ilyen például, amikor Ibizán a futás első körében a brit drukkerek azt hitték, angol vagyok, és mindaddig szurkoltak, amíg észre nem vették, hogy a mezemen nem a GBR rövidítés szerepelt, hanem a ROU.

I. L.: Magasan a marosvásárhelyi Európa-bajnokság a legemlékezetesebb, ami egyben országos bajnokság is volt. A gyengébb fizikai kondícióm ellenére is óriási motivációval álltam rajthoz, a kontinensviadalon és az országos bajnokságon is érmet akartam szerezni, ami végül össze is jött, és nagyon boldog voltam.

– A triatlon az egyik legnehezebb sportág. A fizikai vagy a pszichikai felkészülést tartjátok fontosabbnak?

D. A.: A triatlont joggal sorolhatjuk a legnehezebb sportágak közé. Mind a fizikai, mind a pszichikai felkészülés nagyon fontos, egymás kiegészítői. Ha fejben nem vagy megfelelően ott a versenyen, akkor fizikailag sem fog menni semmi. Fontos, hogy koncentrálj arra, mit akarsz a versenyen véghezvinni, és kizárd a külvilágot. Egy viadalon nem más sportolókkal kell foglalkozz, igazából nem velük versenyzel, hanem saját magad legnagyobb ellenfele vagy. Ha felkészült vagy fizikai és pszichikai téren, nagy az esély, hogy győzöl a versenyeken.

I. L.: Szerintem mindkettőnek ugyanolyan fontos szerepe van, de elég gyakran előfordul, hogy a pszichikai felkészülésen múlik a verseny. Ha nincs meg a megfelelő motiváció, vagy esetleg nem hiszed el, hogy többre vagy képes, tudsz jobban is teljesíteni, akkor fizikailag hiába állsz jól, mert kevés esélyed van elérni mindazt, amit szeretnél.

– Milyen célokkal vágtok neki a néhány hónap múlva rajtoló szezonnak? Körülbelül hány viadalt írtatok be a versenynaptáratokba?

D. A.: Az egyik legfontosabb, hogy az időeredményeimen javítsak, és jobban sikerüljenek a versenyek, természetesen ez csak akkor kivitelezhető, ha az egészségemmel minden rendben van. 2019-ben számomra a legfontosabb verseny áprilisban a spanyolországi Pontevedrában lesz, ahol duatlon-világbajnokságot rendeznek. Úgy időzítek, hogy a csúcsformám erre az időszakra essen, és bízom benne, hogy sikerül meglepetést okoznom. A világbajnokság mellett versenyzek a marosvásárhelyi multi­sport Európa-bajnokságon triatlonban és duatlonban. A céljaim elérése nem valósulhatna meg a támogatóim – Iso­star Románia, Bellotto, Prodent, Combridge, Sepsiszentgyögy Polgármesteri Hivatala, Zone 3, Sepsi Rekreatív – nélkül, és ezúton szeretném megköszönni, hogy egész évben mellettem voltak.

I. L.: Még nem véglegesítettem a versenynaptáramat, de biztos vagyok benne, hogy nyáron nagyon zsúfolt programom lesz, úgy tervezem, hogy körülbelül húsz versenyen indulok, ami magában foglal duatlon- és triatlonviadalokat, valamint futó- és katonai versenyeket is. Idén is nagyon motivált vagyok, igyekszem mindent megnyerni, ahol rajthoz állok, még jobb eredményeket elérni, mint tavaly. A legfőbb célom, hogy jól szerepeljek a duatlon és tereptriatlon Európa-bajnokságon. A két viadal között mindössze két nap pihenő lesz. Szeretnék a terep­triatlon országos körversenyen a legjobb ötben végezni, azonban a legfontosabb, hogy minden versenyen a legjobb tízben végezzek az open kategóriában, a korosztályomban pedig dobogós helyen zárjak, de az országos bajnoki címeket is megvédeném. Támogatás nélkül nagyon nehéz ezt a sportágat űzni, mivel egy versenyen való részvétel elég sokba kerül, továbbá a megfelelő felszerelés és a megfelelő helyen való felkészülés is elengedhetetlen, ezért nagy szükség van a segítségre. Köszönöm a Sepsi Rekreatív, a Dr. Lenkei, az Isostar Románia és a Stomax támogatását, viszont a családom nélkül nem értem volna el ezeket a kiváló eredményeket.