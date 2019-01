A magyar kultúra napja

KOVÁSZNA. IGNÁCZ RÓZSÁRA EMLÉKEZNEK. A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület Ignácz Rózsa Irodalmi Klubja szervezésében ma 17 órától a Kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében a 110 éve született Ignácz Rózsa író és színművész emléke előtt tisztelegnek. Meghívott Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókjának vezetője. A vetítéssel egybekötött előadás címe: Ignácz Rózsa művészete a Kék madár stílus jegyében. Közreműködnek a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjai, az Ignácz Rózsa Prózamondó Verseny díjazottjai: Gábor Anita, Kosztándi Kriszta és Molnár Júlia Anna.

SEPSISZENTGYÖRGY. ELŐADÁS A KÖNYVTÁRBAN. Nyelvi-vallási együttélésünk érdekességei Erdélyben címmel tart előadást Vetési László református egyházi író, szórványkutató, szociográfus január 22-én, kedden 17 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Az esemény alkalmat teremt a Háromszék Kultúrájáért díj ünnepélyes átadására. Közreműködik a baróti Bujka énekegyüttes.

ELŐADÁS A SZÍNHÁZBAN. A Liliom című előadást a Tamási Áron Színház közönsége a magyar kultúra napján, január 22-én 20 órától tekintheti meg a színház nagytermében. Rendező: Bocsárdi László.

A RÉTYI KOVÁTS ANDRÁS IFJÚSÁGI KONCERT-FÚVÓSZENEKAR a magyar kultúra napja alkalmából a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében koncertezik január 26-án 20 órától Maksai József karnagy vezényletével. Jegyek elővételben a városi kulturális szervezőirodában.

Színház

M STUDIO. Újra műsoron a Romeo & Julia produkció Uray Péter rendezésében. A táncszínházra adaptált klasszikus Shakespeare-darab az indulat, a szenvedély, a gyűlölet és a szerelem mozgatórugóit igyekszik feltárni a mozgás és a tánc eszköztárán keresztül. A január 23-án, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban kezdődő előadásra jegyek a központi jegyirodában válthatók, valamint a www.biletmaster.ro oldalon.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház január 22-én, kedden 19 órától a Művész Teremben a Despre oameni şi cartofi című előadást játssza Radu Afrim rendezésében.

Könyvbemutató

SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY ERDÉLYI KÖRÚTON. Hatállomásos erdélyi bemutató körúton népszerűsíti Székelyek – Történelemről és hagyományról című, a Scolar Kiadó gondozásában nemrég megjelent regényes művelődéstörténeti munkáját Száraz Miklós György József Attila-díjas író. A székelyek természetét, szokásait, különösségét és történelmét is tárgyaló írás erdélyi bemutató körútjának háromszéki állomásai: január 23-án, szerdán 18 óra, Kézdivásárhely – Vigadó Művelődési Ház; január 24., csütörtök, 18 óra Sepsiszentgyörgy – Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja. Moderátor: Sántha Attila. Sajtókapcsolat: marketing@scolar.hu.

Zene

FILMZENE. A Georgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban ma 10 órától kezdődik. Narrátor: Adorján Csaba. Jegyár: 6 lej. Elérhetőség: 0745 589 214.

SZIMFONIKUS REMIX. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében január 23-án 19 és 21 órától fellép a magyarországi Margaret Island és a Heureka Pop Orchestra. Karmester: Grünvald László. Jegyár: diákoknak, nyugdíjasoknak kedvezménnyel 25 lej, illetve 50 lej. Jegyek kaphatók a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám).

A KOLOZSVÁRI OPERETTISSIMO újévi koncertet tart január 25-én 19 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyár: 35 lej. Érdeklődni a 0746 208 811-es és a 0745 589 214-es telefonon lehet.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES január 22-én, kedden 18 órától a Háromszék Táncstúdióban a Vágják az erdei utat című előadást játssza. Az előadás egy keserű-édes emlékezés, egy olyan táncos-zenés barangolás, amelyben a gyergyói, a küküllőmenti, a sajómenti és az észak-mezőségi tájegységek magyar, román, illetve cigány népzene és néptánc világába utaztatják a nézőt, száz évet vissza az időben. Rendező-koreográfus: Ivácson László.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.30-tól Űrdongó – amerikai, akció, kalandfilm, sci-fi, román felirattal és Asterix: A varázsital titka – francia animációs családi film, románul beszélő; 18.15-től Aurora Borealis – magyar dráma, román felirattal; 18.30-tól Üveg – amerikai dráma, thriller, horror, román felirattal, 20.30-tól Örök tél – magyar történelmi dráma, román felirattal, 21-től Lajkó – Cigány az űrben – magyar fekete komédia, román felirattal. Szerdán: 16.30-tól Ralph lezúzza a netet – amerikai animációs családi film, románul beszélő, 16.45-től Asterix: A varázs­ital titka – francia animációs családi film, magyarul beszélő, 18.30-tól Pillangó – amerikai életrajzi dráma, román felirattal; 18.45-től Vándorszínészek – magyar romantikus vígjáték, román felirattal; 20.45-től A viszkis – magyar akció, kalandfilm, román felirattal; 21-től Üveg – amerikai dráma, thriller, horror, román felirattal. * Az Aurora Borealis – Északi fény című filmet a kovásznai Városi Művelődési Ház és a MUKKK Kulturális Egyesület partnerségében vetítik 19 órától a Művelődési Házban. A jegy ára 10 lej, a helyszínen lehet megvásárolni fél órával a vetítés előtt. Házigazda: Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 15.20-tól zenés köszöntő, 15.55-től műsorismertető, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Gyergyószentmiklósról, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala, 19.05-től Imahét a Krisztus-hívők egységéért, 19.30-tól műsorismertető, 19.40-től zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től A béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletorium. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT. Sepsiszentgyörgyön január 18–27. között egyetemes imatizedet tartanak. Ma 18 órától a Krisztus Király katolikus templomban Marosi Árpád református lelkipásztor, kedden a református vártemplomban Szabó Lajos kanonok szolgál.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma és kedden 8–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt.ma 8–16 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen a Rózsa és Nicolae Bălcescu utcában és az Ady Endre utcai 11-es tömbház A, B és C lépcsőházban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Immár Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19 és 23 óra között fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774, facebook: @liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban kedden 17.30–19.30 óráig agyagozás, kézzel formálható agyagtárgyak készítése, kézműves-foglalkozás gyermekek számára.

AZ EZÜST AKADÉMIA következő előadására kedden 17 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Meghívott előadó dr. Pap Levente egyetemi docens, aki A női cicomák címmel tart előadást.