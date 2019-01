Munkaülésen a falugazdászok – pályázatok elkészítésében is segíteni fognak

A falugazdászok tavaly novemberben kezdték meg munkájukat. Legsürgősebb célkitűzésük az volt, hogy felvegyék a kapcsolatot a gazdákkal, ismertessék a falugazdász-hálózatot, a szervezet céljait, az általa biztosított szolgáltatásokat. Aktívan részt vettek a Magyarország kormánya által meghirdetett erdélyi gazdaságélénkítő program népszerűsítésében. Munkájuk eredményeként Háromszékről több mint tíz nagy értékű pályázatot készítettek elő és nyújtottak be a farmerek – ezek értékelése, elbírálása folyamatban van. Az idei év elején kerül sor a kis értékű (úgynevezett „tizenötezer eurós”) pályázatok kiírására. Az érdeklődés nagy, a falugazdászok több mint ötszáz gazda adatait vették fel, az érdeklődőknek a pályázatokkal kapcsolatos, eddig ismert részleteket is bemutatták. Ha megtörténik a pályázati kiírás, a pályázó kedvű gazdáknak segítséget fognak nyújtani az iratcsomók összeállításában is – emelte ki Orbán Miklós.

Hamarosan megkezdik a csoportos és egyéni agrártanácsadást is. Az elmúlt időszakban a gazdatalálkozók során számos kérdés felvetődött, ezekre fognak választ kapni a gazdák a találkozók során. A tervek szerint az első összejöveteleken a talajok tápanyag-utánpótlása, a burgonyafajták és a termesztési technológiájuk, a gyümölcsösök telepítése és ápolása, a környezetnek megfelelő gabonafajták kiválasztása lesz a téma – de más kérdéskörökben is segítenek, a gazdák érdeklődési köre szerint – mondta Orbán.

Több farmlátogatásra is sor kerül majd, az érdeklődők gépi fejésre berendezkedett juhászatokat, húsjuh- és húsmarhafarmokat ismerhetnek meg, de precíziós gazdálkodást folytató farmok munkamenetébe is betekintést kapnak. A falugazdászok nagyobb események szervezésében is részt vesznek, partnerségben helyi vagy megyei érdekeltségű gazdaszervezetekkel, agrárintézményekkel. Az események sora a regionális gazdatalálkozókkal kezdődik. A nyár folyamán kerül megszervezésre az AgroFest, a barbeque-versennyel egybekötött állatkiállítás, illetve két fiatal gazdáknak szervezett fórum. Őszre a megyei szintű szarvasmarhaszemle és gazdanap szerepel a rendezvények listáján.