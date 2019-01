Pályázati kiírások az év elején

Hamarosan újraindul a gyümölcsösök létesítésének támogatása (4.1.a intézkedés) 51 millió euróval és a mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztésének öntözési alösszetevője (4.3-as intézkedés) 200 millió euróval. Ez utóbbira a pályázatokat január 28-tól lehet majd letenni. Amennyiben a keret­összeg nem fogy el, a kiírás egészen augusztus végéig pályázható marad.

Egy teljesen új, az 5-ös számot viselő intézkedést is elindítanak az első negyedévben, ennek neve Támogatás a természeti katasztrófák elkerülésére végzett beruházásokra és a természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításának támogatása – itt elszámolható lesz a sertéspestis miatt elnéptelenedett farmok újratelepítése is. Egy másik új alintézkedés, a 7.4-es is pályázható lesz Támogatás a vidéki helyi szolgáltatások, beleértve a kikapcsolódást, és kulturális szolgáltatások fejlesztése címmel. Ennek összértéke 13,8 millió euró. A Leader-program keretében 9,3 millió euróra pályázhatnak helyi akciócsoportok együttműködésük fejlesztésére.

Ugyancsak újdonság, hogy elindítják a 17.1-es intézkedést, amely a mezőgazdasági kockázatok kezelését szolgálja egy mezőgazdasági biztosítási alap létrehozása által, és a Prémium – hozzájárulás a biztosítási összegekhez címet viseli. Az intézkedésre vonatkozó eligazító füzet ideiglenes változatát néhány napja bocsátották közvitára az országos ügynökség honlapján (megtekinthető az afir.info oldalon a Dezbatere publică alkönyvtárban), ezen a héten még lehet javaslatokat tenni az esetleges változtatásokra.

A mostani előírás szerint az intézkedés keretében a pályázónak valamely biztosítótársasággal az egész gazdaságát és kultúráit, illetve állatait be kell biztosítania szárazság, árvíz, jégverés, fagy, vihar, valamint az uniós karantén listán szereplő növény- és állatbetegségek okozta károk ellen. A 11 999 euró SO alatti kisgazdaságoknak a biztosítótársaság felé kifizetett összeg 70 százalékát fizetnék vissza, a nagyobbaknak pedig a teljes összeg 55 százalékát. Az igazgatónő mostani információi szerint az intézkedésre közel 50 millió eurót szánnak az uniós vidékfejlesztési alapból. A pályázatokat a kiírás meghirdetése után majd az ügynökség online pályázatkezelő rendszerébe kell feltölteni.

Cătălina Savintól azt is megtudtuk, hogy az országos ügynökség ebben az évben több mint egymilliárd euró lehívását tűzte ki célul a vidékfejlesztési alapokból, amely a teljes összegre vetítve (Románia 8,125 milliárd eurót kapott a hétéves költségvetési időszakra) 53 százalékos lehívási arányt jelentene. A terv szerint ebben az évben mezőgazdasági és vidéki beruházások megvalósítására 554 millió eurót, kiegészítő kifizetésekre pedig (hátrányos hegyvidéki övezetek kifizetéseire, ökogazdálkodás támogatására, zöldítési támogatásokra) 498 millió eurót fordítanak.

Az ügynökséghez a 2014–2020-as vidékfejlesztési tervben eddig több mint 8,4 milliárd euró értékben tettek le pályázatokat, az elbírálások és az országos válogatás során az intézmény 4,35 milliárd euró értékben kötött kifizetési szerződést sikeres pályázókkal, a 2014 óta eltelt időszakban pedig mindössze 4,12 milliárd eurót fizetett ki a sikeres pályázóknak. A vidékfejlesztési alapok esetében a lehívási arány jelenleg 44 százalékon áll. Tavalyelőtt 1,4, tavaly 1,2 milliárd eurót fizetettek ki a pályázóknak.