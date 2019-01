Papírforma szerint négy év alatt kell elkészülnie a kommandói új iskola épületének, a kivitelezési szerződést már aláírták, így tavasszal indulhat is a munka. A két éve tűz martalékul esett Horn Dávid Általános Iskola javára széles körű összefogás révén gyűltek az adományok – civilek és vállalkozások, önkormányzatok és kormányzati szervek jóvoltából –, az anyagiakból egyebek mellett a szükséges tanfelszerelést is pótolták, a felajánlott több ezer könyvből pedig a tanoda könyvtárának állományát gyarapítják.

Az új, mintegy 1300 négyzetméter felületű tanintézmény megépítéséhez idén tavasszal látnak hozzá, az épületben nyolc tantermet alakítanak ki, illetve két másikat is az óvodások számára. Továbbá tanári szoba, pénztár, laboratórium, titkárság és egy 150 férőhelyes aula is szerepel a tervben – vázolta lapunk megkeresésére Opra-Béni János alpolgármester. Megjegyezte, a 4 millió 233 ezer lejes beruházás nagyobb részét kormánytámogatásból fedezik, az önkormányzat önrésze 391 ezer lej.

A kivitelezés határideje négy év, ám Kommandó alpolgármestere abban reménykedik, az új iskola korábban elkészül. Ebben bízik egyébként a Horn Dávid Általános Iskola igazgatója is.

Opra-Béni Béla érdeklődésünkre kifejtette, számos felajánlás érkezett az új oktatási intézmény megépítésére, összesen mintegy 250 ezer lej. Ennek egy részét már felhasználták, a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól kapott 5 millió forintos támogatásból – melyről már el is számoltak – új, korszerű tanfelszereléseket vásároltak. Beszerezték a laboratóriumokban használatos, illetve a különböző tantárgyak oktatásánál szükséges taneszközöket, intelligens táblákat, tornafelszereléseket is. Ugyancsak adományként kapták az informatikalaboratórium teljes felszerelését bútorzattal és számítógépekkel együtt. Hangsúlyozta, a felajánlott összegből az iskolaépítés költségeihez is társulnak.

Rengeteg könyv érkezett a kommandói diákok javára, az igazgató szerint eddig 15–20 ezer kötetet sikerült átnézni, osztályozni és polcokra elhelyezni a tűzvészben sérült iskolaépület egyik termében. Helyszűke miatt azonban ennél többet egyelőre nem is tudnának sehová elhelyezni – mondta –, és további 30 ezer kötet vár még osztályzásra, ha elkészül az új iskolaépület. Opra-Béni Béla hozzáfűzte, minden kötetet átnéznek és várhatóan más tanintézmények részére is felajánlanak az adományból, többek közt a gyimesi magyar házakhoz is juttatnak belőle. Kommandón a leégett iskolaépület megmaradt részében tanulnak jelenleg a diákok – 2 osztályban 12–12 diák, a többiek összevont osztályokban –, az összlétszám 80 gyermek, közülük 15 óvodás.