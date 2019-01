Mélyponton a lej

Egy euró árát a Román Nemzeti Bank tegnap 4,7081 lejben jegyezte, ami 0,23 százalékos gyengülést jelent péntekhez képest. A lej a dollárral szemben is gyengült, amelynek egy egysége 4,1377 lejbe került.

Januárban a lej többször is történelmi mélypontra süllyedt az euróval szemben. Elemzők arra számítanak, hogy a következő napokban tovább gyengülhet, hiszen a belföldi pénzpiacon feszültséget idézett elő a január 1-jétől a bankaktívákra kivetett úgynevezett kapzsisági adó, amelyet a román kormány az érintettekkel való egyeztetés nélkül, karácsony előtt pár nappal fogadott el sürgősségi kormányrendeletben. Elemzők szerint a befektetők körében tapasztalt aggodalmat az is okozza, hogy a kormány még nem fogadta el az idei költségvetés-tervezetet, amelyről később még a parlamentnek is döntenie kell. A törvényhozói testület február 1-jén kezdi rendes tavaszi ülésszakát, jelenleg parlamenti vakáció van.

Elemzők harmadik tényezőként az import gyors növekedését jelölték meg, amely tavaly is több mint tíz százalékkal nőtt.