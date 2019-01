Újratárgyalnák a legfelsőbb bíróság pereit

Tudorel Toader igazságügyi miniszter először egy vasárnap esti televíziós műsorban beszélt arról, hogy a kormány sürgősségi rendelettel akar jogorvoslati lehetőséget teremteni a „törvénytelenül” létrehozott öttagú bírói tanácsok által elítélt vádlottaknak.

Hétfői sajtótájékoztatóján a tárcavezető azt hangsúlyozta, hogy ezzel a rendkívüli perújítási lehetőséggel az ügyészek is élhetnek a felmentett vádlottak esetében. Toader szerint a sürgősségi rendelet tervezetét a tárca dolgozta ki, annak elfogadásáról azonban a kormány egésze dönt. A miniszter kifejtette: minden vádlottnak joga van a tisztességes eljáráshoz és ahhoz, hogy ügyében törvényesen létrehozott bíróság ítélkezzék. A bukaresti kormány panaszának helyt adva az alkotmánybíróság tavaly november elején megállapította: a legfelsőbb bíróságnál 2014 óta szabálytalanul alakították meg az öttagú bírói tanácsokat. A miniszter szerint így minden azóta hozott jogerős ítélet megkérdőjelezhető.

Az ellenzék élesen bírálta a jogerősen lezárt ügyek újratárgyalását célzó kormányzati kezdeményezést, amelyet már elítélt politikusok – köztük a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök – mosdatásának, újabb burkolt amnesztiarendeletnek tart. Az ellenzéki politikusok arra emlékeztetnek, hogy az öttagú bírói tanácsok összetételének megkérdőjelezése a folyamatban lévő ügyeket, köztük Liviu Dragnea második korrupciós perének fellebbviteli tárgyalását már elakasztotta, most pedig egy jelentéktelen szervezési kérdésnek tűnő ügyet alkotmányjogi szintre emelve jogerős ítéletek eltörlésére ad lehetőséget, hiszen egy ilyen késői perújítás nyomán sok korrupciós bűnügy már az elévülés miatt is felmentéssel zárulhat.

A kormány sürgősségi rendeletének terve ellen újabb tiltakozó megmozdulást hirdettek tegnap estére a kormány épülete elé a két éve korrupcióellenes jelszavakkal tüntető civil szervezetek.

Szakmai tiltakozás

Közös felhívásban figyelmeztetik a kormányt a bírák és ügyészek szakmai szervezetei, hogy ne fogadjon el olyan jogszabályt, amely „egy jogállamban alapvetőnek számító társadalmi értékeket veszélyeztet”. A Romániai Bírák Fóruma, az Ügyészek Jogállásának Védelméért Mozgalom, valamint a Kezdeményezés az Igazságszolgáltatásért Egyesület ezzel Tudorel Toader azon bejelentésére reagált, miszerint olyan sürgősségirendelet-tervezeten dolgozik a kormány, amely lehetővé tenné a legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsai által kimondott jogerős ítéletek megfellebbezését. A szakmai szervezetek felhívják a figyelmet, hogy a kabinet nem bocsátott közvitára ilyen tervezetet, ahogyan azt a döntéshozás átláthatóságának elve megkövetelné, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az ehhez hasonló, az ország büntetőpolitikáját érintő intézkedéseket részletes indoklás kellene hogy kísérje. A Romániai Bírák Fórumának honlapján közzétett közlemény arra is rámutat, a kabinet csak rendkívüli esetekben, azonnali intézkedést feltételező helyzetekben élhet a sürgősségi kormányrendelet lehetőségével, és idézik az alkotmány 61. cikkelyét, amely szerint az ország egyetlen törvényhozó hatósága a parlament.