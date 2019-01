Visszahoznák a megbukott bevándorlási politikát

Szijjártó Péter magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: altatás zajlik a migráció ügyében, amikor európai tisztségviselők ujjonganak és adnak értékelést arról, hogy a migrációs válság a múlté, noha friss jelentések szerint az illegálisan Európába bejutni akarók száma továbbra is növekszik. Bizonyos uniós országok vezetői kijelentéseinek ellentmond, hogy tavaly mintegy 50 százalékkal növekedett és meghaladta a 265 ezret az elfogott illegális bevándorlók száma Törökországban, a görög–török szárazföldi határon a migránsok egyre növekedő forgalmát jelentik, a Spanyolországban regisztrált illegális határátlépők száma egy év alatt megduplázódott, ahogy Cipruson is az adatok megkétszereződéséről számoltak be – mondta a miniszter.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a februárra tervezett EU–Arab Liga miniszteri találkozó nyilatkozatának migrációs fejezetében hivatkozási alapként szerepel az ENSZ globális migrációs csomagja, amelyet az uniós tagországok egyharmada – Magyarország mellett másik nyolc ország – nem szavazott meg.

Magyarország nem fogja jóváhagyni azt a nyilatkozatot, amely azt kívánja rögzíteni, hogy teljes mértékben ki kell használni a migrációs csatornák lehetőségeit, a migrációs folyamatok pedig komoly mértékben tudnak hozzájárulni a kiindulási, a tranzit- vagy a célországok növekedéséhez és fenntartható fejlődéséhez – szögezte le. „Itt lenne az ideje elfelejteni a kudarcot vallott és Európa számára csak veszélyt hozó migrációs politikát, de minden esetben, amikor arra lehetőség van, megpróbálják azt visszahozni” – fogalmazott.

Álhírek ellen

Az uniós külügyminiszteri tanácskozás egyik központi témájával, az álhírek elleni európai fellépéssel kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta, az Európai Unió új mechanizmust kíván életbe léptetni, amely a főként orosz eredetűnek mondott hamis híreket szűrné ki, illetve megvédené az uniót attól, hogy kívülről bárki ilyen módon beavatkozzon. Kiemelte, hamis hírekkel vagy a valóságosnál negatívabb hírek terjesztésével komoly károkat lehet okozni egy-egy országnak.

Az Európai Unió tagállamai támogatják az álhírek elleni közös cselekvési tervet – közölte Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben tegnap. Az Európai Unió külügyi tanácsa a nap folyamán megvitatta az Európai Bizottság által 2018 decemberében előterjesztett, az álhírekkel, a félretájékoztatással szembeni cselekvési tervet, amelyet az unió tagországai határozottan támogatnak. Mogherini az uniós külügyminiszterek tanácskozását követően tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a szakminiszterek hangsúlyozták, hogy közös és átfogó választ kell adni a kívülről érkező beavatkozások okozta biztonsági kihívásokra, megvédve a véleménynyilvánítás és a média szabadságát.