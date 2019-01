Az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős biztosa a balatonfüredi Anna Grand Hotelben mondott beszédében kiemelte: a magyar kultúra térben és időben is nagyon erős közösség. Mint fogalmazott, ez azt jelenti, hogy a magyarok által alkotott kulturális közösség visszanyúlhat elődeihez, hiszen a nyelv példátlan homogenitásának köszönhetően megértjük a több száz évvel ezelőtt született irodalmi műveket is. A magyar kultúra napján pedig nem kevesebb a dolgunk, mint hogy figyeljünk magunkra és ezáltal építsük, és ne romboljuk a kultúrát – emelte ki Navracsics Tibor.

A magyar kultúra napján egyik legfontosabb nemzeti dalunknak, a Himnusznak a megszületésére emlékezünk – mondta Navracsics Tibor, hozzátéve, hogy a Himnusz mellett a másik nemzeti dalunk a Szózat. Kevés nemzet büszkélkedhet rajtunk kívül azzal, hogy két ilyen jelentős dala is van – fűzte hozzá. Az uniós biztos arról is beszélt, hogy 200 évvel ezelőtt, a Himnusz születésekor Balatonfüred az első virágkorát élte, hiszen akkoriban tartották az első Anna-bálokat és megnyílt a balatonfüredi kőszínház.