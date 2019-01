A könyvvizsgálat részleteiről

A könyvvizsgáló ellenőrzi azt, hogy a cég mindenben a szabályoknak, törvényeknek, előírásoknak megfelelően nyújtja-e be az elszámolásait. Nem üzleti lehetőséget vizsgál, hanem a könyvvizsgálás az elszámolások jogszerűségét ellenőrzi. Egy jó könyvvizsgáló átlátja a cég teljes gazdálkodását. Képet kap az abban zajló folyamatokról, a vagyonáról, ezekről készít jelentést. Megtalálja a legkisebb számlák elszámolásait, és ezért felfedezi a hibákat is.

A könyvvizsgálat nem csupán a számviteli törvény által előírt kötelezettség. Jóval több, egyben lehetőséget is biztosít egy vállalkozás részére, hogy annak működését optimalizálni tudják. Átfogó elemzést nyújt a vállalkozás helyzetéről. Ez az átfogó kockázat elemzés alapján előremutató javaslatokkal tud szolgálni, a vállalkozás sikeres működéséhez.

A befektetések értékének megőrzését szolgálja, valamint csökkenteni lehet vele a jövőbeni kockázatokat is. Az együtt működés során az MS City folyamatos kapcsolattartásban van az ügyfelekkel. A kommunikáció során ügyfeleik tájékoztatást kapnak a tapasztalt problémákról, sőt a lezárást követően is állnak a rendelkezésükre bármilyen kérdés megválaszolásában is.

Részletek

Könyvvizsgálást a törvény nem kötelező az alábbi két feltétel együttes teljesülése mellett:

1.üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a nettó árbevételének átlaga nem haladta meg 300 M Ft-ot

2. üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában kevesebb, mint 50 főt foglalkoztatott

Vannak olyan esetek, melyeknél a jogszabály által előírt bevételi határ alatt, is kötelező a könyvvizsgálás. Könyvvizsgáló csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamarában bejegyzett tag lehet.

Jelentés és záradék

A könyvvizsgáló fő feladata, hogy az éves beszámoló valódiságát és szabályszerűségét ellenőrzi. Ez alapján egy jelentést készítenek, és az éves jelentéssel együtt nyilvánosságra hozzák. Ez a jelentés a vállalkozás szakmai döntéseit nem minősíti. A vállalkozás hatékonyságról és eredményességről nem tartalmaz információkat, csak a szabályosságot vizsgálja. Záradék abban az esetben kerül rögzítésre, amennyiben a könyvvizsgáló utólag értesül olyan tényről, mely a már elkészült jelentésben változásokat okozhat. Ezt a záradékot szintén közzéteszik.

Kivállalkozóknál a könyvvizsgálati kötelezettség a legtöbb esetben nem szükséges. Erre akkor van szükség, ha a vállalkozás a vállalkozási, vagy adózási formát szeretne módosítani. Szüksége lehet rá így akkor, ha a számviteli törvény hatálya alól ki vagy be szeretne lépni.

Az MS City a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, minőségi és korrekt munkájuk garantálni fogja cége biztonságát, jövőjét.

