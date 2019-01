Az elmúlt hétvégén jó hóviszonyok mellett és népes mezőnnyel rendezték meg Gyergyócsomafalván a kutyaszánhúzó Délhegy Kupa ötödik kiírását. A nemzetközi viadal indulói között ott volt a sepsiszentgyörgyi Happy Feet SK két versenyzője is, akik dobogóközelben zárták a viadalt.

Zágoni Zsolt a D2-es, azaz a kétmalamutos kategóriában, míg Barta Róbert a C2-es osztályban, vagyis a négymalamutos fogatok között tette próbára magát és kutyáit. Mindkét háromszéki hajtó új vezérkutyákkal vágott neki a megmérettetésnek, melyen összesen 35 csapat vett részt. Zsolt a kupa legrövidebbik, azaz 3 km-es távján állt rajthoz. Szombaton és vasárnap jól ment, és a két nap összetett eredménye szerint végül a 4. helyen zárt. Róbert a hosszabbik, 6 km-es próbán volt érdekelt, s bár voltak kisebb problémái, mégis az ötödik legjobb idővel fejezte be a kétnapos versenyt. Az esemény érdekessége volt továbbá, hogy a Moldovai Köztársaságból érkezett két versenyző síléceken állt rajthoz, azaz a síjöring versenyszámban indult.

– Elégedett vagyok kutyáimmal, hiszen még szokniuk kellett a zajt, az embereket, de még ennek ellenére is jól teljesítettek. Szép és jó volt a viadal, amit jó hóviszonyok mellett tudtak megrendezni. Bízom abban, hogy a hétvégén a Beszterce-Naszód megyei Borgói-hágó környékén sorra kerülő versenyen már jobban teljesítünk. Ott ismét nemzetközi mezőnyben állunk majd rajthoz, tudomásom szerint már lengyel és szlovák hajtók is jelezték indulási szándékukat, így izgalmas csata elé nézünk – nyilatkozta érdeklődésünkre Barta Róbert, aki kutyáival a február 2–3-között sorra kerülő Tusnádfürdő Kupán is részt szeretne venni.

Zágoni Zsolt. Fotó: Farkas Loránd

A Délhegy Kupa győztesei: * A1 kategória (8 kutyás szibériaihusky-fogat): Kiss Attila (Óradna) * B1 (6 kutyás szibériaihusky-fogat): Baróti Rebeka (Gyergyócsomafalva) * C1 (4 kutyásszibériai-husky fogat): Achim Alexandru (Zalatna) * C2 (4 kutyás fogat, alaszkai malamut, grönlandi kutya, szamojéd): 1. Constantin Grosu (Balánbánya)... 5. Barta Róbert * D1 (2 kutyás szibériaihusky-fogat): Both Sebestyén (Csíkszentmárton) * D2 (2 kutyás, alaszkai malamut/grönlandi kutya/szamojéd fogat): 1. Bogdan Voicu (Kolozsvár)... 4. Zágoni Zsolt. (t)