Jó szőlőtermést jósoltak

Következő írásunk

Több a gond, mint az öröm így, télvíz idején községvezetéseink háza táján. Akadály a hó, bár még kellene belőle a szántókra, kaszálókra, legelőkre, mert téglakemény volt késő ősszel majdnem mindenütt a föld. Nehézség az is, hogy késni fog a költségvetés: nem tudni, milyen és mekkora lesz, február elején meg kellene érkeznie – hangoztatták a hivatalban, emiatt egyelőre tervezni sem lehet. A LEADER-programban nyert a község egy kotró-rakodó gépet, de erre is és más modern nehézgépeire is kiképezett szakember kellene, akit felkészültségéhez mérten meg is kellene fizetni. Kérdés, hogy miből.