Amint Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elmondta, az elmúlt években egy-egy író, képzőművész és előadóművész kapta meg a magyar kultúra napján a díjat, de úgy döntöttek, hogy 2019-től egy műfordítót is díjaznak. Felmerült a kérdés, hogy első alkalommal olyan fordítót válasszanak, aki magyarra vagy olyat, aki magyarból fordít. Az utóbbira esett a választás, mert az erdélyi magyar irodalom románra fordításával Marius Tabacu hidat épít magyarok és románok között. A fordítót a tisztelet jeléül magyarul és románul is méltatták.

Kósa András László, a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet igazgatója laudációjában kiemelte: Marius Tabacu nem elégedett meg azzal, hogy lefordította Bánffy Miklós Erdély trilógiáját, alázat és töretlen hit hajtja, hogy Erdélyben meg kell ismernünk egymás kultúráját. Román méltatója, Lucian Nastasă-Kovács, a Kolozsvári Művészeti Múzeum igazgatója olyan példaképként mutatta be, aki zenészként, televíziós szakemberként és a kolozsvári Transilvania Filharmónia igazgatójaként is helytállt.

A meséket és ifjúsági irodalmat publikáló Zágoni Balázs irodalom kategóriában kapta meg a díjat. A kolozsvári írót egy, az ő stílusában megírt „díjátadós mesével” méltatta Rostás Péter István újságíró. A képzőművészeti kategóriában díjazott Köteles Róbert Pál festőművészt Szekernyés János kritikus írásban méltatta. A felolvasott méltatásban a díjazottat a temesvári festészeti iskola kiválóságaként mutatta be. Értékelése szerint festményei nyomatékosan strukturáltak, fegyelmezettek, amelyeket a plasztikai gondolatok töménysége, a tökéletes kivitelezés jellemez. Az előadóművészi kategóriában kitüntetett Hatházi András színművészt pályatársa, Bessenyei Gedő István méltatta. Szerinte Hatházit a kérdezni tudás, a keresés és rácsodálkozás képessége teszi különlegessé. Úgy vélte: a kolozsvári színész-tanárt a gyermeki játékkedv és a kimeríthetetlen kíváncsiság kímélte meg attól, hogy önmaga szobrává váljon.

Az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjat az RMDSZ, valamint az általa létrehozott Communitas Alapítvány és a Kós Károly Akadémia Alapítvány ítéli oda 2013 óta évről évre. A díjátadót követő gálaműsoron a Sárik Péter Tió lépett fel Bartók Béla műveinek dzsesszfeldolgozásával.