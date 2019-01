Nem adják fel

A Szociáldemokrata Párt nem mondott le az amnesztiáról és közkegyelemről, és a büntetőjogot módosító sürgősségi rendeletet is elfogadja hamarosan a kormány – nyilatkozta hétfőn az alakulat főtitkára.

Codrin Ştefănescu egy nagyszebeni sajtótájékoztatón rámutatott: hamarosan meglesz a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvénykönyvet módosító sürgősségi rendelet, ugyanakkor megerősítette Tudorel Toader igazságügyi miniszter bejelentését is, miszerint olyan rendelettervezeten dolgozik a kormány, amely lehetővé tenné a legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsai által kimondott jogerős ítéletek megfellebbezését. Ştefănescu hozzátette, további fontos törvénymódosításokat kezdeményeznek, meglepetéseik is lesznek ezen a téren februárban, amikor a gazdasági szférát érintő és adóügyi módosítások is várhatóak még.