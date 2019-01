A Márai-emlékkiállítás bemutatja Kassa történetét, az író ott töltött éveit időrendi sorrendben. Emellett fényképek, idézetek, felvételek szemléltetik Márai Sándor (1900–1989) további sikereit és az utána következő életszakaszát. A 220 négyzetméteres, hétszobás házban a család eredeti bútorai és tárgyai várják az érdeklődőket.

A Csemadok Kassai Városi Választmánya a magyar kormány támogatásával vásárolta meg a Kassa belvárosában található Mészáros utcai ingatlan emeleti lakását, amelyben 1913 és 1932 között Márai Sándor és családja élt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Márai-emléktárgyak vásárlását támogatta, a Szlovák Kulturális Minisztérium a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumán keresztül két fizetett alkalmazottat biztosít, a Csemadok biztosítja a helyszínt, a kiállítást és az üzemeltetés egy részét. Az átadással egybekötött megnyitón részt vett Rudolf Schuster, Szlovákia volt köztársasági elnöke is.

Az eseményen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte: Márai számára Kassa jelentette azt a varázslatos burkot, amelyet újra és újra felelevenített verseiben, naplóbejegyzéseiben. „Mint azt önmaga is bevallotta, rögeszméjévé vált ez a város” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Kassa mindig is a Felvidék urbánus, kulturális vég- és fellegvára volt. „Olyan esszenciája van itt a magyar történelemnek, amit mi is érzünk, lépten-nyomon találkozunk vele” – jegyezte meg. Az államtitkár kiemelte, hogy az emlékkiállítás megnyitásával egy régóta dédelgetett álom válhatott valóra, „Márai Sándor a mai napon hazatért a szülői házba, a magyar kormány kiemelten fontosnak tartotta, hogy megvalósulhasson ez a hazatérés”. Potápi Árpád János megköszönte Jáky Juditnak, a Márai család leszármazottjának, hogy eredeti bútorokat, könyveket ajánlott fel a kiállításhoz.

Rigó Konrád, a szlovák kulturális tárca államtitkára szlovákul és magyarul elmondott beszédében arról szólt: nem lehet más feladatunk, mint hogy újraértelmezzük és korunknak megfelelő módon felépítsük azt a polgári identitást, amely Márai soraiból kiolvasható, és „ez számunkra, Szlovákiában élő polgárok számára különösen fontos, hiszen Márai a mi Kassánk szülötte”. Mint mondta: a Márai-féle polgáriság lényege nem egy világnézet. „Talán egy keretként érthető, a világ olyan kereteként, amelyben egyáltalán lehetséges a közös emberi élet, azoknak a feltételeknek az összessége, amelyek az egyes ember számára a szabadságot biztosítani tudják” – mondotta. A politikus leszögezte: egy dolgot soha nem tűr el a Márai-féle polgári keret, ez pedig a szabadság, a vélemény szabadságának korlátozása, az emberi egyéniség háttérbe szorítása.

Az ünnepségen a Jáky család két tagja, Márai Sándor leánya és unokája sárga rózsával köszönte meg Rudolf Schusternek, hogy kassai polgárként is személyesen ápolta az író emlékét.