Hosszabbítható a kiválás határideje

A húszat is meghaladta az idei influenzaszezon halálos áldozatainak száma, az egészségügyi minisztérium mégsem ismeri el, hogy járvány van. Háromszéken is egyre többen fordulnak orvoshoz súlyos felső légúti panaszokkal, Sepsiszentgyörgyön a kórházi beutalások száma is megnövekedett, ezért a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége a beteglátogatás korlátozását tervezi.